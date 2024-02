USA ründas Iraani relvajõude ja nende toetajaid Süürias ja Iraagis

Keskväejuhatus teatas sotsiaalmeedias, et õhurünnakutes kasutati rohkem kui 125 ühikut täppislaskemoona. Sihtmärkideks olid juhtimis-, kontroll- ja luurekeskused, samuti raketi- ja droonilaod, mis kuuluvad relvarühmitustele ja Iraani üksustele, mis aitavad kaasa rünnakutele USA ja koalitsiooni vägede vastu.

USA rünnakud Iraaniga seotud sihtmärkidele Iraagis ja Süürias vastuseks kolme ameerika sõjaväelase elu nõudnud droonirünnakule jätkuvad, teatas president Joe Biden reedel pärast Ühendriikide esimesi õhulööke.

"Meie vastus algas täna. See jätkub meie valitud aegadel ja kohtades," ütles Biden avalduses. "USA ei otsi konflikte Lähis-Idas ega kusagil mujal maailmas. Kuid teadku kõik need, kes võivad püüda meile halba teha: kui te kahjustate ameeriklast, siis me vastame."

Suurbritannias baseeruv vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas, et USA rünnakutes Süüria idaosas hukkus vähemalt 18 Iraani-meelset võitlejat.