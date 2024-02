Fideszi saadikud ei ilmunud Rootsi NATO-taotluse ratifitseerimise istungile

Ungari on ainus NATO liige, kes ei ole seni Rootsi ühinemist alliansiga ratifitseerinud. Budapest on ka pärast Venemaa sissetungi Ungarisse säilitanud tihedad sidemed Kremliga ning kuigi Ungari on öelnud, et toetab põhimõtteliselt Rootsi ühinemist NATO-ga, on selle ratifitseerimisega kuude kaupa venitatud.

Ungari suurima opositsioonierakonna saadiku Agnes Vadai sõnul venitab peaminister Viktor Orban hääletusega isiklikust edevusest.

"Orban tahab püsida rahvusvahelise ajakirjanduse esikülgedel ja olla samal ajal NATO ja Euroopa Liidu ühtsust õõnestades meele järgi Vene presidendile Vladimir Putinile," ütles Vadai.

USA on suurendanud Ungarile survet Rootsi liitumise ratifitseerimiseks. Reedel meenutas USA saatkond Budapestis Orbanile avalikult, et ta lubas tegutseda esimesel võimalusel, milleks esmaspäevane parlamendiistung talle võimaluse annab.

Ungari võimukoalitsiooni saadikud esmaspäevasel parlamendi istungil ei osalenud.

Fidesz-KDNP koalitsioonile kuulub parlamendis enamus kohtadest – 133 kohta 199-st.

Orban kutsus Rootsi peaministri Ulf Kristerssoni visiidile, viidates vajadusele "luua intensiivsema poliitilise dialoogi teel tugev vastastikune usaldus". Kristersson võttis kutse vastu, kuid lükkas tagasi vihje Rootsi NATO-liikmesust puudutavatele läbirääkimistele ja nõudmistele.

Võimupartei Fidesz on andnud märku, et ootavad enne ratifitseerimisprotsessi lõpetamist ära Rootsi peaministri visiidi Stockholmi.

"Kui see on rootslaste jaoks oluline teema, tuleb Rootsi peaminister ilmselgelt Budapesti," kirjutas Fidesz.

Parlamendi erakorraline istung kuulutati välja eelmisel nädalal. Ungari parlamendi esimees Laszlo Köver ütles toona, et ei näe Rootsi NATO-ga liitumise taotluse heakskiitmises põhjust kiirustamiseks.

Varem ütles Orban telefonivestluses NATO peasekretärile Jens Stoltenbergile, et Ungari valitsus nõuab parlamendilt tungivalt, et see ratifitseeriks Rootsi liitumise alliansiga võimalikult kiiresti.

Parlament peaks tulema korraliselt kokku 26. veebruaril ning ratifitseerimine toimub pärast peaministri heakskiitu ilmselt kiiresti.

Rootsi taotles NATO-ga liitumist 2022. aastal. Türgi seadis Rootsile alliansi võtmiseks tingimused, mida Stockholm pidi täitma, et Ankara ühinemise ratifitseeriks.

25. jaanuaril lõpetasid Türgi võimud Rootsi NATO-ga liitumise taotluse ratifitseerimise protsessi. Parlament ratifitseeris dokumendi ja seejärel allkirjastas selle Türgi president Recep Tayyip Erdogan.