Riisalo soovib 200 miljoni euroga e-riiki arendada

Erakonna Eesti 200 poolt riigikogu valimistel uue käibeväljendina lendu lastud "personaalne riik" on lühidalt öeldes platvorm, mis koondab inimese jaoks kokku vajalikud igapäevased teenused.

"Näiteks kolimine, mis inimestel aeg-ajalt ees seisab. See on rida juriidilisi toiminguid, kinnisvaratehinguid, aga samal ajal on erasektoril võimalik sinna juurde pakkuda kõike seda, mis sul vajalik on," rääkis majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (Eesti 200) "Aktuaalsele kaamerale".

Kui tulevikus peaksid platvormile koonduma ka olmetegevused nagu telefoniarvete maksmine või vaba lasteaiakoha leidmine, siis täna on selles juba loodud mitmed võimalused, nagu abielu või lapse sünni registreerimine.

"Tegelikult eesti.ee kui riigiportaal on juba toimiv ja see on tegelikult saanud uue näo juba. Teiseks me arendame ka riiklikku mobiilirakendust. Me näeme, et sellisteks keskseteks kanaliteks on eesti.ee ja riiklik mobiilirakendus, aga siiski kuna tehnoloogia areneb nii kiiresti, siis me näeme seda, et kanalite esituskiht võib ajas muutuda. Et võib-olla meie lapsed juba enam ei kasuta mobiilirakendust, selleks võib olla hoopis mingi kolmas lahendus," ütles riigi infosüsteemi ameti (RIA) personaalriigi osakonna juhataja Taavi Ploompuu.

Sellise mastaapse süsteemi loomine nõuab ka muudatusi seadustes.

"Vajadusel me saame ära teha ka kõik juriidilised tehingud. See on ka üks meie eesmärk, milleks on nüüd ka seadusemuudatus ette valmistatud: me legaliseerime dokumendid ka mobiiltelefonis. Nii et loodetavasti kui riigikogu oma töötempot tõstab sellel poolaastal, siis suveks, kui me M-riigi äpi lansseerime, on seal juba võimalus kasutada kõiki oma isikut tõendavaid dokumente mobiilis," ütles Riisalo.

Lisaks on vaja veelgi rohkem tegeleda kasutajate privaatsuse tagamisega.

"Tuleviku vaates ma näeksin seda, et meil kõik teenused tulevad kaasa sellise infoga, et milliseid andmeid kasutati, mis otstarbel ja kust neid päriti. Et lihtsalt anda inimesele selline usaldusväärne info kohe edasi, miks talle mingisuguseid teenuseid pakuti ja kust need andmed on tulnud. Ja loomulikult tegelikult seesama, et kui inimene ei soovi saada personaliseeritud või proaktiivseid teenuseid, siis peab tal alati olema võimalus ka anda sellest teada ja siis ei pärita tema andmeid andmekogudest," selgitas Ploompuu.

Niinimetatud personaalse riigi arendamine võib maksma minna umbes 200 miljonit eurot, milleks minister Riisalo peab vajalikuks laenu võtmist.