Otse kell 8.30: erikomisjon arutab tuuleenergia edendamist

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on arutelu eesmärgiks saada teada, milline on valitsuse kava selle energialiigi arendamisel ja milline on laiem energiapoliitika käsitlus.

Reinsalu sõnul nimetas riigikontrolör muudest seni vastuseta energiapoliitilistest plaanidest eraldiseisvat taastuvenergia laiendamise eesmärki sõgeduseks. "Vajalik on selles segaduses saada vastused puuduvatele sõlmküsimustele, nagu see, millal valitsus kavatseb arendada juhitavaid võimsusi, aga täna neid vastuseid ei ole ja see on üha paisuv probleem," lisas Reinsalu.

Erikomisjoni istungile on kutsutud kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets, regionaalminister Madis Kallas, keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra, keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala, keskkonnaagentuuri analüüside ja aruandluse funktsioonijuht Peep Siim, Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees Arvi Hamburg, Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituudi direktor Alar Konist, riigikontrolör Janar Holm, riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, auditijuht Silver Jakobson ning audiitor Alar Jürgenson.