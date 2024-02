Uusküla: kaupmehed tõstsid käibemaksutõusu tuules ka laiemalt hindu

"Mõeldes selle peale, et kulud on kasvanud ja kulud on kasvamas, siis see käibemaksu tõus andis kaupmeestele põhjuse. Sellega koos siis tegelikult muudeti tervet hinnakirja, mitte ainult ei muudetud seda käibemaksu osa," rääkis Uusküla.

"Toit on väga sesoonne. Osad toiduained ongi odavad siis kui nad valmis saavad ja pärast seda nad on kallid. Kui see sesoonne kõikumine ära võtta, siis kuust kuusse hinnatõusuks jääb 1,7, mis tegelikult ongi täpselt käibemaksu jagu. Küll aga neid hindu on varem tõstetud ja ei ole mitte kõiki hindu veel tõstetud kindlasti. Seal on näha sellist lisandunud hinnasurvet, mis ei ole vaid käibemaksuga seotud," rääkis Uusküla.

"Kui vaadata maailmaturul, siis toidu toorainete hinnad on nüüd peaaegu kaks aastat järjest langenud. Hinnad on sellel tasemel, mis nad olid 2021. aasta alguses. Seal on tegelikult suur muutus toimunud. Meie jaoks on muutus see, et palgad on tõusnud. Ja loomulikult see suurendab põllumeeste kulusid," lausus Uusküla.

ERR küsis Uuskülalt, kas majanduskriisis olemine võiks teenuste hinnatõusu pidurdada.

"Esialgu teenuste hinnad tõusevad veel sellepärast, et suure hinnatõusu ajal teenuste hinnad ei tõusnud. Kaupade hinnad kallinesid märksa rohkem kui teenuste hinnad. Ja nüüd lihtsalt teenuste hinnad jõuavad järgi sinna, millised on kaupade hinnad," vastas Uusküla.

Uusküla märkis, et teenustes on väga suur palga osakaal ja palgatõusu endiselt ka oodatakse. "Nii kaua kuni palgad kasvavad, nii kaua kasvavad ka teenuste hinnad, need on omavahel tugevalt seotud," sõnas ta.

Arvestades majanduskriisi, on Uusküla sõnul nii kaupade kui ka teenuste suhtes üllatavalt vähe hinnasurvet, mis hindu alla võiks suruda. "See on üllatav, kui püsivalt need hinnad on üleval ja kuidas nad endiselt jätkavad kasvamist," ütles Uusküla.

Uusküla sõnul ei saa inimesed aru, mis on mõistlik hind ja mis mitte. "Seetõttu tehakse ka vigu. Inimesed ei tea, mida maksta ja mida mitte. Seda võimet otsustada jooksvalt on palju vähem, kui oli enne, sest selliseid referentshindu peas ei ole. Ja tarbijad ei hääleta nii palju jalgadega, lepivad selle olukorraga, mis parasjagu on," kommenteeris ta.

Eesti hinnataseme muutust kajastav tarbijahinnaindeks tõusis jaanuaris võrreldes detsembriga 1,4 protsenti ning võrreldes 2023. aasta jaanuariga 4,7 protsenti.