RIA kuulutab riigiäpi arendamiseks peagi välja hanke

Ameti mobiilirakenduse talituse juht Greta Preast ütles neljapäeval ERR-ile, et praegu on käimas riigiäpi arenduse teine etapp, mille üheks osaks on õigusruumi kohendamine, et tekiks võimalus riigiäpi kaudu enda isikusamasust tõendada.

"Samuti arendame edasi rakenduse funktsionaalsust, disaini ja tehnilisi lahendusi. Lähtume eesmärgist, et riigiäpp sobituks nii tehnilise lahenduse kui ka disaini poolest Eesti e-riigi ökosüsteemi ning oleks üheks täiendavaks platvormiks riigi e-teenuste kasutamisel," lausus Preast.



Preast märkis, et rakenduse arendamise põhiraskus on RIA vastaval arendusmeeskonnal, lähiajal on plaanis välja kuulutada ka hange täiendava arendusmeeskonna leidmiseks.

Preast selgitas, et riiklik mobiilirakendus on nutiseadmes asuv platvorm Eesti e-riigi lahenduste ja teenuste tarbimiseks ehk täiendav kanal, mille abil saab personaalriigi teenuseid tarbida.

"Riigiäpi kaudu on kodanikul võimalik kasutada mugavalt riigiportaali eesti.ee populaarsemaid e-teenuseid, näha andmeid enda ja oma laste kohta, tõendada riigisiseselt enda isikusamasust, teavitada kohalikku omavalitsust heakorraprobleemidest Anna teada abil ja vaadata maa-ameti kaardikihte," rääkis Preast.



Preasti sõnul toetub rakendus suuresti Eesti e-riigi juba toimivatel lahendustel, kuid võimaldab neid täiendada mobiiliplatvormidele omaste võimalustega: kiirus, teenuste asukohapõhisus, pikem ühenduse sessioon, lühem kasutajateekond, kaamera ja mikrofoni kättesaadavus.



Personaalse riigi üritusel esmaspäeval esines oma ideedega rakendusest

it-ettevõtte Nortal esindaja.

Preasti sõnul rakenduse arendusega Nortal seotud ei ole olnud, küll on ettevõttel võimalik osaleda täiendava arendusmeeskonna hankel, mis on plaanis lähiajal välja kuulutada.

Möödunud aasta alguses ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantsler Luukas Ilves, et koostöös Riigi Infosüsteemi Ameti ja Ukraina Diia agentuuriga avalikustatakse peagi Eesti riikliku mobiilirakendus, mis on ehitatud Diia tehnilistele komponentidele ning disainile.

Ilves lisas, et Eesti on juba pikemalt ehitanud ühiseid tehnilisi lahendusi teiste riikidega. "Alati ei pea ise jalgratast leiutama. Üksteiselt õppimine ja parimate praktikate jagamine loob eelduse tugevate lahenduste taaskasutamiseks ning mRiik on selle hea näide," ütles Ilves.

Ent terve möödunud aasta jooksul riigiäpp valmis ei saanud ning selle valmimine lükkus endiselt edasi.

ERR küsis Greta Preastilt, kas riigiäppi arendatakse endiselt Diia äpi tehnilisele baasile.

"Lähtume eesmärgist, et riigiäpp oleks üheks täiendavaks platvormiks riigi e-teenuste kasutamisel ja sobituks olemasolevate e-teenuste tehnilise lahenduse ja visuaaliga," vastas Preast.



"Liigume selles suunas, et juba riigiportaali eesti.ee jaoks välja arendatud tehnoloogiaid ja teenuseid saaks mobiilirakenduses võimalikult mõistliku aja,-raha ja inimressursi kuluga välja kuvada. Sama oluline on see, et kodanik saaks platvormist olenemata kasutada sama loogika ja disainiga teenuseid," lisas ta.



"See tähendab piloodi arendatud mRiigi mõttes uut arhitektuurikeelt, kuid seal, kus võimalik kasutame piloodi käigus välja arendatud teenusloogikaid," lausus Preast.

Välisminister ja erakonna Eesti 200 esimees Margus Tsahkna ütles selle nädala teisipäeval, et riiklikku mobiilirakendust tutvustatakse avalikult selle aasta suvel.

"See on platvorm, mille peale tuleb veel hakata ehitama erinevaid teenuseid. See on väga suur, ma arvan, et üks suurimaid reforme üldse, mida viimase aastakümne jooksul Eesti avalike teenuste võtmes on üldse tehtud," lausus Tsahkna.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (Eesti 200) tutvustas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis personaalse riigi visiooni ja selle praktilisi arendusvõimalusi.