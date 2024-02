Reformierakond käivitas eurovalimiste siseprotseduurid

"Protseduur on täpselt sama nagu ka riigikogu valimiste eel - kui oled erakonna liige, siis saad oma kandidatuuri esitada ja siis sisevalimistel, mis toimuvad meil elektrooniliselt, liikmed otsustavad, kes need üheksa kandidaati on," rääkis Reformierakonna peasekretär Timo Suslov kolmapäeval ERR-ile.

Erakonna sisevalimised peetakse 28. märtsist kuni 4. aprillini.

Tema sõnul on igal erakonnaliikmel üheksa häält ja kõik saavad oma arvamuse avaldada. Üheksa enim hääli saanud kandidaati moodustavad Reformierakonna esinduse Euroopa Parlamendi valimistel, aga nende omavahelise järjestuse paneb paika erakonna nimekirjatoimkond, selgitas Suslov.

"Pärast valimisi, 4. aprilli õhtul koguneb nimekirjatoimkond, mis on juba eelnevalt volikogu poolt kinnitatud. Nimekirjatoimkond paneb siis paika selle järjestuse, mis oleks erakonnale kõige parem Euroopa Parlamendi valimistel," rääkis peasekretär. "Loodetavasti järgmine päev juhatus kinnitab selle nimekirja ja 7. aprilliks on juba täna juhatuse poolt kokku kutsutud üldkogu, kus kogu nimekiri saab veel uuesti kinnituse," ütles ta.

Suslov ei osanud öelda, kas esimesel päeval on juba keegi oma sooviavalduse kandideerimiseks esitanud.

Reformierakonna peasekretär ütles, et loodetavasti on kandidaadiks soovijad ise aktiivsed ja teevad selgitustöid, aga ka erakond korraldab nende vahel debatte, et inimesi erakonna liikmetele tutvustada.

Teadaolevalt ükski teine Eesti erakond ei ole veel asunud europarlamendi valimiste kandidaate välja selgitama.

Palvele kommenteerida erakonna esimehe Kaja Kallase ja kunagise esimehe Andrus Ansipi vahel kolmapäeval uuesti avalikkuse ees lahvatanud tüli, ütles Suslov et sellised pinged ei ole üllatus, aga avalik sõnavahetus ei tule erakonnale kasuks. "Tähtis on hoida meeskond ühtsena ja sisevalimistele minna tugeva meeskonnana," märkis peasekretär. Ta meenutas ka rahvatarkust, et ühtegi suppi ei sööda nii kuumalt kui seda keedetakse. "Nii et laseme sellel supil jahtuda ja ma arvan, et eks igal asjal on lõpuks mingi lahendus."