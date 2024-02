Soome hoiab idapiiri kinni vähemalt 14. aprillini

Soome valitsus otsustas neljapäeval idapiiri sulgemist pikendada ning see jääb kinni vähemalt 14. aprillini.

Soome idapiir on olnud pidevalt suletud ligi kaks kuud. Siseminister Mari Rantanen ütles juba teisipäeval, et valitsus ei pea praegu võimalikuks piiripunktide avamist Soome piiril Venemaaga.

Piiripunktide ajutise sulgemise eesmärk on olnud illegaalse immigratsiooni peatamine Soome piiril Venemaaga.

Soome otsustas novembri lõpus sulgeda kogu idapiiri ning süüdistas siis Venemaad ränderünnakus. Helsingi avas vahepeal kaks piiripunkti ning migrandid üritasid olukorda enda huvides ära kasutada. Seejärel otsustas valitsus, et idapiiril asuvad piiripunktid tuleb taas sulgeda, kuna Venemaa jätkas migrantide piirile saatmist.

Avalikkusele avaldatud informatsiooni kohaselt on idapiiri taga sadu, võimalik, et isegi tuhandeid migrante. Valitsus eeldab, et Venemaa pole oma tegevust Soome suunas muutnud ning piiri avamise korral üritavad migrandid taas riiki siseneda.