Süvenev deflatsioon kahjustab Hiina majandust

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina majandusraskused süvenevad ning jaanuaris langesid tarbijahinnad viimase 14 aasta kiireimas tempos.

Kompartei juhitud statistikaamet teatas neljapäeval, et Hiina tarbijahinnad langesid jaanuaris 0,8 protsenti. Viimati langesid Hiinas hinnad nii kiiresti 2009. aasta septembris, kui maailmamajandust räsis finantskriis.

Lääneriigid võitlevad endiselt inflatsiooniga. Hiinat ähvardab aga pikk hinnalanguse periood, see ohustab ka maailmamajandust. Hiinast pärit odavad kaubad võivad maailmas inflatsiooni leevendada, kuid selle käigus võib suureneda Hiina eksport. See võib kahjustada teiste riikide tööstust, vahendas The Wall Street Journal.

Deflatsioon kahjustab aga ka Hiina majandust. Selle käigus väheneb ettevõtete kasum, firmad koondavad siis töötajaid, et suurendada kasumimarginaali. Hiinat räsib juba suur võlakoormus. Seetõttu ei taha tarbijad laenu võtta ning raha kulutada, riigis süveneb ka kinnisvarakriis.

Ka Hiina teenindussektor on raskustes. Teenuste hinnad kerkisid jaanuaris vaid 0,5 protsenti.

"Tarbijad on majanduslanguse ajal kulutuste tegemisel ettevaatlikumad," ütles Pekingis tegutsev juuksur Song Jiaqi.

Deflatsiooni mõju tunnevad ka Hiinas tegutsevad rahvusvahelised ettevõtted. Tööstuskontserni ABB juht Bjorn Rosengren ütles, et hinnatõusu pole Hiinas oodata.

Hiina on varemgi jõudnud deflatsiooni. 1998. aastal tabas Aasiat finantskriis, 2009. aastal jõudis globaalne finantskriis Hiinasse. Mõlemal korral reageeris Peking jõuliselt, keskpank langetas intressimäärasid ja pangad andsid odavaid laene. Majandus hakkas taas kasvama, inflatsioon kiirenes. See soodustas aga kinnisvaramulli tekkimist, kompartei tahab aga nüüd ülepingutatud hindadest õhu välja lasta.