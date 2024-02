Meedia: USA asemel võib hakata Ukraina abistamist koordineerima NATO

Handelsblatti andmeil on selle kaalutluse üheks väidetavaks põhjuseks Donald Trumpi võimalik naasmine Valgesse Majja.

Väljaande allikad väidavad, et kavaga, mida NATO liikmed eelmisel nädalal arutasid, tulid välja USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Väidetavalt toetavad ideed Prantsusmaa ja Ühendkuningriik, aga ka Ukraina liitlased Ida-Euroopast. Kuid väidetavalt muretseb Saksamaa, et selline samm toidaks Kremli propagandanarratiivi, et NATO on sõjas Venemaaga.

Ukraina kaitse kontaktrühma (UDCG) Ramsteini formaadis tippkohtumisel osaleb üle 50 riigi, sealhulgas kõik 31 NATO liiget ning see on alates 2022. aasta aprillist regulaarselt kohtunud, et koordineerida sõjalist toetust Ukrainale võitluses Venemaa agressiooni vastu.

Järgmine kohtumine peetakse 14. veebruaril.