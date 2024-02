Tallinna linnavalitsus hoiatas nädala alguses saabuva jäävihma eest

Tallinna tänavatel hooldustöid tegevad partnerid on kõrgendatud valmisolekus teostada ennetavat libedusetõrjet.

"Seoses jäävihma hoiatusega kutsusime täna kokku kriisikoosoleku, et olukorrale reageerimise juhised ja koostöö kõigi ametkondadega läbi käia. Oleme andnud linnatänavate hoolduspartneritele korralduse teostada ennetavat libedusetõrjet ja eelhoiatuse suunata vajadusel tänavatele kogu ressurss. Samuti oleme rõhutanud lepingupartneritele, et prioriteediks on ühistranspordi peatuste, tõusude, treppide, ülekäiguradade ning eriti laste- ja tervishoiuasutusteni viivate teede tähtaegne ja nõuetele vastav hooldus. Kuid ka kõigi nende meetmete juures võib teedele kiiresti tekkida ülimalt libe jääkiht, seega palume nii jalgsi kui ka autoga liiklemisel olla igal juhul väga ettevaatlik ja jälgida ilmateadet," ütles abilinnapea Vladimir Svet.

MUPO patrullautod on varustatud puistematerjaliga ja on samuti libeduse tõrjel igati linlastele abiks. Linnaosavalitused jagavad tasuta graniitsõelmeid korteriühistutele.

"Paneme kinnistuomanikele südamele, et nende hooldatavad kõnniteed vajavad jäävihma korral eriti intensiivset hooldust, vajadusel on vaja libedusetõrjet teostada ka mitu korda päevas. Keskkonna- ja Kommunaalamet ning linnaosad on hankinud libedusetõrjeks piisavalt graniitkillustikku, mida jagatakse ning ollakse valmis puistama lähipäevade jooksul," rääkis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.

Sulg märkis, et enamkäidavatesse ja -kasutatavatesse ühistranspordipeatustesse on paigaldatud ligemale 300 puistematerjali konteinerit libeduse tõrjumiseks. "Ohtlikumate treppide ja tõusude lähedusse paigaldatakse täiendavalt sõelmekotid. Soovitame kõigil jälgida ilmateadet, jalakäijatel tuleks veenduda jalanõude sobivustes talvetingimustega ja enne ülekäigurajale astumist veenduda, et sõidukid jõuaksid peatuda, sest libedus võib pikendada sõidukite pidurdusteekonda," ütles Sulg.