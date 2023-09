Läti kunagine eurosaadik asus elama Venemaale

Lätist valitud kunagine Euroopa Parlamendi liige, partei Koosmeel ("Saskaņa") ja hiljem Läti Vene Liidu liige Andrei Mamõkin (Andrejs Mamikins) kolis elama Venemaale, kuna leidis, et Läti praegune poliitika ei ole talle vastuvõetav. Mamõkin oli mõnda aega ka Eesti eurosaadiku Yana Toomi assistent.

Mamõkin rääkis Vene propagandakanali "Sputnik" endisele Läti ajakirjanikule Aleksei Stefanovile antud intervjuus, et tema Lätist ärakolimise kaks peamist ajendit olid Nõukogude armee mälestussamba lammutamine Pardaugavas ja Läti õigeusu kiriku otsus eralduda Vene õigeusu kirikust.

Ta võrdles ka oma lahkumist natsirežiimi eest põgenemisega. Kolme lapse isa Mamõkin ütles ka, et soovib, et tema lapsed saaksid venekeelse hariduse ning "et tema pojad ei peaks geiparaadidel osalema".

Mamõkin rääkis, et kaalus koos abikaasaga võimalust kolida ka mõnda teise riiki, näiteks Valgevenesse või Hispaaniasse, kuid valik langes Venemaa kasuks. Tema hinnangul on Venemaa praegu "maailma kõige vabam ​​riik".

Mamõkin tunnistas intervjuus, et pärast seitset aastat Brüsselist naastes ei leidnud ta Lätis pikka aega tööd ning kui tal õnnestus lõpuks tööle saada riiklikus tööinspektsioonis, siis see kestis ainult kaks nädalat, kuna ta vallandati sealt tema väitel pärast poliitikute sekkumist.

Intervjuus nimetas ta Venemaa sissetungi Ukrainasse erioperatsiooniks ja avaldas veendumust, et Lätis taastatakse nõukogude võimu püstitatud mälestusmärgid.

Mamõkin (s.1976) omandas Läti Ülikoolis magistrikraadi filoloogia erialal.

2014. aastal kandideeris ta Euroopa Parlamendi valimistel vasaktsentristliku erakonna Koosmeel, mida juhitis endine Riia linnapea Nils Ušakovs, nimekirjas ja osutus valituks. Seevastu 2018. aasta seimivalimistel kandideeris ta Läti Vene Liidu nimekirjast, kuid parlamenti ei pääsenud. Samuti ei valitud teda 2019. aastal uuesti Euroopa Parlamenti.

Toom: katkestasin temaga suhted 2020. aastal

2020. aasta jaanuaris teatas Postimees, et Mamõkinist saab Toomi assistent.

Toom ütles laupäeval ERR-ile, et võttis küll Mamõkini tööle, kuid see aeg jäi koroonakriisi vallandumise tõttu lühikeseks. Mamõkin lahkus pandeemia ajal juba sama aasta suvel Lätti ning järgmiseks aastaks Toom temaga lepingut ei pikendanud.

Toom ütles siiski, et neil oli Mamõkiniga ka tööalane konflikt, mistõttu ta otsustas mehega töösuhet mitte pikendada. "Mul juhtub seda väga harva, et ma mõne inimesega päevapealt suhtlemise katkestan, aga temaga läks nii," rääkis Toom.

"Pärast seda kadus Mamõkin minu jaoks radarilt," lisas Toom.

Mamõkin esitas koos Toomi ja teise Läti Vene-meelse poliitiku Tatjana Ždanokaga 2018. aastal Euroopa Parlamendis petitsiooni, milles kritiseeriti mittekodanike olukorda Eestis ja Lätis. Mamõkin õigustas 2017. aastal ka Venemaa poolt korraldatud reisi Süüriasse.