Leke paljastab Läti eurosaadiku Ždanoka ja FSB koostöö

Vene uuriv veebileht The Insider avaldas e-kirjad, mis kirjeldavad Läti eurosaadiku Tatjana Ždanoka ja Venemaa julgeolekuteenistuse FSB koostööd. The Insider paljastab, et Ždanoka koostöö Venemaa luurega algas juba aastaid tagasi ning tal oli vähemalt kaks kontaktisikut.

Ždanoka venemeelne jutt on tekitanud aastaid küsimusi, alates 2004. aastast on ta Euroopa Parlamendi liige. Ta väidab järjepidevalt, et Eestis ja Lätis käib Vene vähemuse tagakiusamine ning jõudis kritiseerida ka Pronkssõduri teisaldamist.

The Insider kirjutab nüüd, et Ždanoka väidetav koostöö Vene luurega algas juba vähemalt 2005. aastal. Veebileht jagas lekkinud dokumente ka Delfi, Läti väljaande Re:Baltica ja Rootsi ajalehega Expressen.

Lekkinud e-kirjad sisaldavad Ždanoka ja tema kontaktisikute omavahelist suhtlust. Ta saatis oma FSB kontaktidele erinevaid projekte ja plaane, need kirjeldasid ka tema tööd Euroopa Parlamendi saadikuna. Vähemalt korra küsis ta raha miitingu korraldamiseks, mis oli seotud Punaarmee võidu meenutamisega.

The Insider kirjutab, et Ždanoka kaks kontaktisikut on olnud FSB luureohvitserid. Esimene kontaktisik oli Dmitri Gladei. Nende koostöö algas 2004. aastal ning sai läbi 2013. aastal. Siis hakkas Ždanoka suhtlema Sergei Beltjukoviga.

Ždanoka rääkis ise, et on kohtunud tuhandete inimestega ega mäleta kedagi, kelle nimi on Beltjukov. See võib olla tingitud sellest, et Beltjukov kasutas hoopis Sergei Krasini nime. Ždanoka ei jõudnud vastata, kas ta Krasinit tunneb.

Ždanoka aga kinnitas, et tunneb Gladeid ning eurosaadik väitis, et kohtus temaga juba 1970. aastate alguses. Samas väitis ta, et pole kursis sellega, et Gladei on Venemaa luureohvitser.

The Insideri teatel on Gladeil juurdepääs Venemaa riigisaladustele, leke näitab, et Gladei ja Ždanoka sidemed ulatuvad juba vähemalt 2005. aastasse. Üks lekkinud e-kiri puudutab Eestis toimunud konverentsi, mida toetas Euroopa Parlamendi fraktsioon Rohelised/Euroopa Vabaliit. Samuti toetas konverentsi veel ka Euroopa Vene Allianss.

Juba 2005. aastal hindas kapo, et Euroopa Vene Allianss võib olla otseselt seotud FSB-ga. Üks lääne luureohvitser ütles, et kapo pole ainus luureteenistus, mis leidis, et Euroopa Vene Allianss võib olla seotud Vene luurega. Omamoodi iroonia seisneb aga selles, et ühendust rahastas Euroopa maksumaksja.

Esimesena avaldas Eestis The Insideri lekke Eesti Päevaleht.