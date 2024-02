Vabariiklased rakendavad Bideni vanuse ja tervise valimisvankri ette

Eelmisel nädalal avaldas eriprokurör Robert Hur raporti, milles kirjeldati Bidenit kui kehva mäluga eakat meest. Vabariiklased kavatsevad nüüd korraldada kongressis kuulamised, et keskenduda seal Bideni vanusele ja tervisele.

Vabariiklased kutsusid justiitsministrit Merrick Garlandi üles avaldama salvestisi intervjuust, milles Biden vestleb Huriga, vahendas The Times.

Samuti kavatsevad vabariiklased laiendada Joe Bideni tagandamisuurimist. Juba detsembris hääletas vabariiklaste kontrollitud esindajatekoda Joe Bideni suhtes ametliku tagandamisuurimise algatamise poolt, mille põhjuseks on tema poja Hunter Bideni vastuolulised välisäritehingud. Demokraadid lükkasid siis need süüdistused tagasi.

Bideni vanus tekitab siiski üha rohkem küsimusi.

Lausa 86 protsenti ameeriklastest arvab, et 81-aastane Biden on liiga vana, et teist ametiaega president olla, selgub ABC Newsi tellitud ja uuringufirma Ipsos küsitlusest. 62 protsenti ameeriklastest leiab, et Donald Trump on uueks ametiajaks liiga vana.

Isikuomaduste reitingutabelis sai Trump parema hinde vaimse pädevuse osas. Samas leidsid paljud valijad ka, et Trump on kiusaja. Valijad leidsid, et Biden on ausam kui Trump. Samas leidsid valijad veel, et Biden on hajameelne ja paistab liiga vana välja.

Samal ajal kritiseerib Biden oma eelkäijat. Biden kritiseeris teisipäeval Trumpi ähvardust NATO suunal, nimetades seda rumalaks ja häbiväärseks.

Trump hoiatas laupäeval, et USA ei kavatse tema ametiajal kaitsta NATO liitlasi Venemaa rünnakute vastu, kui nood ei täida võetud rahalisi kohustusi.

Biden avaldab ka vabariiklastele survet, et nad kiidaksid heaks 95 miljardi dollari suuruse sõjalise abipaketi. Senat kiitis paketi esmaspäeval heaks, see sisaldab ka 60 miljardi suurust abi Ukrainale. Veel pole täpselt selge, kas pakett läheb esindajatekojas hääletusele.

Esindajatekoja spiiker Mike Johnson teatas teisipäeval, et ei pane paketti hääletusele. Asjaga kursis olev inimene ütles hiljem telekanalile NBC, et Johnson soovib Bideniga isiklikult kokku saada. Esindajatekoja enamuse juht Steve Scalise väitis samas teisipäeval, et Biden ei taha Johnsoniga kokku saada.