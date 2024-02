Allikad: Venemaa plaanib tuumarelva kosmosesse viia

Telekanali ABC News andmetel ütlesid kaks USA luureallikat, et see relv on mõeldud vaenlase satelliitide ründamiseks, vahendas The Times.

Varem kolmapäeval hoiatas USA esindajatekoja luurekomitee vabariiklasest juht Mike Turner julgeolekuohu eest. Turner ei andnud siis ohu kohta üksikasju, ka Valge Maja keeldus asja kommenteerimast. Turner ütles veel, et taotleb teabe salastatuse tühistamist kõnealuse ohu kohta.

Seejärel hakkasid meedias levima väited, et Venemaa arendab oma tuumavõimekust ja plaanib kosmosesse viia tuumarelva. Kui Venemaa peaks relva kasutusele võtma, saaks selle abil hävitada satelliite. Asjast kirjutas esimesena ajaleht The New York Times.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et sellist relva ei kasutataks inimeste ründamiseks. See pole veel ka kosmoses. Allikad teatasid, et olukord on tõsine, kuid otsest ohtu veel pole, vahendas Financial Times.

Pärast Turneri avaldust ütles riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan, et kavatseb neljapäeval kohtuda kongressisaadikute rühmaga, et neid asjast teavitada. Rohkem üksikasju siis Sullivan ei andnud.

Ajakirjanikud uurisid seejärel, kas ameeriklased peaksid Turneri hoiatuse pärast muret tundma.

"Olen kindel, et president Biden tagab oma otsustes Ameerika inimeste julgeoleku. Usume, et suudame, tahame ning kaitseme USA ja ameeriklaste julgeolekut," vastas Sullivan.

Demokraate esindav luurekomitee liige Jim Himes ütles hiljem, et kuigi salastatud oht on märkimisväärne, siis ei anna see põhjust paanikaks.

"Ma ei taha, et inimesed arvaksid, et marslased saabuvad või, et teie kolmapäev saaks rikutud. Kuid see on asi, millega kongress ja administratsioon peavad keskmises ja pikas perspektiivis tegelema," rääkis Himes.