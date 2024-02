Rõuge valla haridusreform toppab taas

Rõuge valla koolireformi eelnõu nägi ette, et valla neli kooli viiakse ühtse juhtimise alla ning seejuures ühendatakse Mõniste ja Varstu kool ning Mõniste kool suletakse. Tekkima pidanuks Rõuge kool, millel on kolm õppekohta. EKRE juhatus keelas aga oma liikmetel selle eelnõu poolt hääletamise.

"EKRE on alati olnud selle poolt, et väikseid maakoole ei tohi sulgeda, juhatuses arutasime, anti käsk, et selle eelnõu poolt hääletada ei tohi, nii ma ütlesin edasi, nii kukkusid ka muidugi kohe hääled ära ja see punkt võeti päevakorrast maha," rääkis Rõuge vallavolikogu esimees Mati Kuklane (EKRE).

Uus eelnõu näeb ette, et koolid viiakse siiski ühtse juhtimise alla ning alles jäävad kõik neli õppekohta. Mõniste piirkonna soov on aga, et koolid jätkaksid iseseisvatena.

"Mõniste inimestel on ikkagi see kartus sees, et ühe asustuse siseselt on juba palju lihtsam ümberkorraldusi teha, kas koole sulgeda või kuueklassiliseks viia," sõnas Mõniste piirkonna elanik ja Rõuge vallavolikogu liige Rein Lepp.

Lepp kuulub koalitsiooni, tema ja veel neli volikoguliiget, kellest kaks kuuluvad EKRE ridadesse koostasid omaltpoolt eelnõu, milles tehakse ettepanek ühendada hoopis Varstu kool Mõnistega ning Varstu kool sulgeda.

"Et okei, kui te tahate seda teha, te tahate siit piirkonnast ühte kooli kinni panna, siis paneme ühe kooli kinni. Aga paneme selle niimoodi, et see on loogiline, see ei ole nagu mingi väikse grupi inimeste soov, et meie tahame nii," rääkis Lepp.

Nelja aasta eest Tartust Varstusse kolinud kolme lapse ema Gerda Teder arvestas elukohta valides, et piirkonnas on kodulähedane kool ja lasteaed. Kui kool peaks suletama, siis nende pere ilmselt Mõniste suunal ei liiguks.

"Meie valikuteks ikkagi jääb ju tõmbekeskus Võru, sest logistiliselt on ju kõige mõistlikum ja soodsam ikkagi sinnapoole meil minna," ütles Teder.

Kuidas saab aga EKRE juhatus keelata maakoolide sulgemise poolt hääletamise ning samal ajal kirjutavad selle liikmed alla eelnõule, mis näeb ette maakooli sulgemise?

"Tegelikult nad kirjutasid sellele alal alla enne, kui mina sain selle suunise juhatuses. Seda toetada ei tohi, nii et... Eks meil tuleb tõsine jutuajamine," sõnas Kuklane.