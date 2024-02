Põlva vald tahab viia kõik viis kooli ühtse juhtimise alla

Põlva vallas käima lükatud haridusreformi seekordne eesmärk on viia kõik valla viis kooli ühtse juhtimise alla. Kui sellega on kogukonnad päri, siis vastuseisu tekitab valla plaan muuta kaks põhikooli kuueklassiliseks.

Haldusreformi käigus viiest omavalitsusest moodustunud Põlva vald on läbi aastate teinud erinevaid haridusreforme ning seisab nüüd uue lõpusirgel. Valikus on kaks võimalust: kõik koolid lähevad ühtse juhtimise alla ning jätkavad üheksaklassilistena; teise variandi kohaselt muudetaks 54 õpilasega Ahja ja 75 õpilasega Tilsi kool kuueklassiliseks.

Viimase variandiga ei taha aga kohalikud kogukonnad kuidagi nõustuda.

"Me leiame praegu antud olukorras, kus meie esimesse klassi on tulemas üheksa last, kus meil on praegu koolis 75 last, et see on natuke ennatlik otsus minna," ütles Tilsi kooli hoolekogu esindaja Triinu Laan.

"Me oleme nõus minema ühise juhtimise alla Põlva kooliga. Aga et meil oleks üheksa klassi ja võimalus ise otsustada, milliseid klassikomplekte liita, juhul kui selleks peaks tekkima vajadus," rääkis Ahja kooli hoolekogu esindaja Janeli Trahv.

Peamine motiiv koolide kuueklassiliseks viimise juures on tõik, et riik on lubanud toetada kuueklassilisi koole. Kui Põlva vallas viidaks kaks kooli kuueklassiliseks, tähendaks see enam kui 220 000 euro suurust lisatulu.

"See on loomulikult stiimul. Aga ma tahaksin väga loota, et niisugust ajutist lahendust me siiski ehk silmas ei pea ja vastu ei võta," ütles Põlva vallavolikogu esimees Georg Pelisaar.

Pelisaar viitas asjaolule, et Põlvas on juba ühe korra tehtud haridusministeeriumi ettekirjutuste kohaselt haridusreformi, mis nüüdseks on osutunud läbikukkumiseks.

"Tegelikkuses me pidime nii palju õppekohtade arvu vähendama, et meil täna ei mahu Põlva koolidesse õpilased ära," selgitas ta.

Mündil on teinegi pool – mõlema kooli hoolekogud viisid lastevanemate hulgas läbi küsitluse, et kaardistada kogukonna eelistusi ja valikuid juhul, kui koolid muudetaks kuueklassiliseks.

"Enamus lapsevanemaid vastas, et kui kuueklassiliseks, siis ikkagi viiaksegi juba laps mujale, kus on üheksa klassi olemas ja suunaga ikka rohkem Tartu poole," ütles Trahv.

"Meie küsitlus näitas ka seda, et paljud lapsevanemad vaatavad hoopis mujale ja mõtlevad ka elukoha vahetusele, kui ikkagi sealt piirkonnast kool kaob," sõnas Laan.

Kolmapäeval toimus Põlva vallavolikogus haridusreformi eelnõu esimene lugemine ning arutelu. Lõplik otsus võetakse vastu märtsikuisel istungil.