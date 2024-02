Nortali juht Alamäe: ma oleksin väga ettevaatlik süüdistuste loopimisel

Kui keegi loobib süüdistusi, nagu oleks personaalse riigi puhul Nortal liiga tihedalt seotud Eesti 200 ja seeläbi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ning on seetõttu ka tulevaste riigihangete puhul eelisseisus, on tegu pahatahtlikkusega, ütles "Esimeses stuudios" Nortali juht Priit Alamäe.

Alamäe sõnul on personaalse riigi idee pärit juba 2018. aastast, kui tuldi avalikkuse ette Eesti 200-ga ning kuue aasta jooksul pole selle sisu midagi muutunud. Meedias kõlanud süüdistused on tema sõnul juba piiripealsed ning ende loopimisega peaks olema ettevaatlik.

"Korruptsioon on väga tugev sõna. See on sisuliselt kriminaalkuritegu. Ma oleks ettevaatlik, kui lasen lendu sellised sõnad, mis valesti kasutatuna võivad ära rikkuda inimeste elud. Korruptsioonist ei ole mingit juttu ja ma oleks väga ettevaatlik selliste süüdistuste loopimisega," lausus ta.

Samuti ei saa Nortal mingit edu tulevikus personaalse riigiga seotud riigihangetel, sest esiteks on Eestis aus ja läbipaistev süsteem ning teiseks on personaalse riigi visioon nii-öelda vabavara, millega saab igaüks soovi korral tutvuda, märkis Alamäe.

"Kõik hanked Eesti vabariigis käivad riigihangete abil. Eesti on väga aus ja läbipaistev ühiskond. Eestis ei tehta riigihangetel sikku. Mina pole näinud. Võib-olla 2000-ndate alguses oli midagi. Aga Eesti on puhas," lausus ta.

Väite kohta, et keegi võib karta, et personaalse riigi visiooniga muudab Nortal end Eesti riigile kasulikuks ja seetõttu riigihankeid võites tekib kahtlus, et keegi sai raha, ütles Alamäe, et see on pahatahtlik süüdistus.

"Seesama (personaalse riigi) valge paber on publitseeritud meie veebis alates eelmise aasta novembrist. Kõik, kes selle läbi loevad, saavad täpselt sama konkurentsieelise. Ja konkurentsieelise hankel annab see, kuid sul on odavam (pakkumus) või sul on kompetents," lausus ta.

Alamäe sõnul on valge paberi loomisse panustanud palju tarku inimesi ning seda Eesti riigile andes tegid nad tegelikult kingituse.

"Mina ei tunne end absoluutselt milleski süüdi. Me oleme teinud päris palju tööd. Palju tarku inimesi on panustanud. See kogu nägemus on algselt tehtud välisturgude jaoks," ütles ta.

Alamäe tõi analoogia, et mõni ehitusettevõte teeb oma kulu ja kirjadega Tallinna linnale nägemuse, milline võiks Tallinn tulevikus välja näha. "Neil pole linnas ühtegi krunti ega midagi. Nad annavad Tallinnale visiooni üle ja Tallinn ütleb, et päris häid asju on siin ja võtab sellest mingi osa kasutusele. Mis kasu see ettevõte sellest saab?" rääkis ta.

Alamäe tunnistas, et kogu meediamüra taustal on Nortaliski hakatud kahtlema, kas peaks osalema näiteks lähitulevikus mRiigi hankel.

"Ühelt poolt on meil päris hea kompetents nende asjade teostamisel. Ja kui me ei osale, siis Eesti riik kaotab, sest konkurents on väiksem. Vahet ju ei ole, et meil võib olla kõige odavam ja parim pakkumine, aga keegi ütleb: näed! Ongi keeruline, midagi teha ei ole. Ükski heategu ei jää karistamata. /.../ Kui me ka ei lähe sinna (hankele), siis öeldakse – näe, saime jälile, peletasime minema. Vahet pole, mida sa teed," lausus Alamäe.

Alamäe sõnul anti Eestile personaalse riigi visioon tasuta, välisriikidele aga müüakse seda.

"Eesti e-riik moodustab meie käibest kaheksa protsenti. See arv ajas kahaneb, sest Eesti turg on väike. Enamik, mis teeme, on Eestist väljaspool. Meil töötab 800 inimest e-riigi teemadega. See e-riigi paber, seda on oma e-riigi aluseks võtmas ja võtnud mitmed teisedki riigid. Osa riike on sellised, kellele Eesti vaatab alt üles. Me räägime sünteesitud visioonist, mis on apetiitne paljudele riikidele," lausus ta.

Personaalne riik oli üks Eesti 200 valimislubadustest, mis jõudis ka koalitsioonileppesse. Alamäe on olnud personaalse riigi idee üks autor, aga ka üks erakonna Eesti 200 asutajatest. Samuti on ta Eesti 200 rahaline suursponsor.

Ajaleht Eesti Päevaleht kirjutas kolmapäeval, et majandusministeeriumi (MKM) avaldatud personaalse riigi visioonidokument on sisult kopeeritud Eesti 200 liikmetega seotud ettevõtte Nortal rahastatud ja varem avaldatud uuringust.