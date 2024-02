Tšehhi populaarseim erakond valmistab peavalu Euroopa liberaalidele

Babiš on üks rikkaimaid Tšehhi inimesi, kes teenis oma varanduse väetisetööstuses. 2011. aastal poliitikasse tulnud Babiš lubas võidelda korruptsiooni vastu ning ta liitus Euroopa liberaalide erakonnaga ALDE ja selle fraktsiooniga Euroopa Parlamendis, mis nüüdseks kannab Renew nimetust pärast sellega Emmanuel Macroni saadikute liitumist 2019. aastal.

Babiš tõusis Tšehhi peaministriks 2017. aastal, toona toetasid teda sellised euroopameelsed poliitikud nagu praegune Tšehhi eurovolinik Vera Jourova ja Tšehhi Euroopa Liitu astumise läbirääkimisi eest vedanud Pavel Telicka. Viimane on nüüdseks ANO-st lahkunud.

Pärast kaotus 2021. aasta parlamendivalimistel muutus Babiši retoorika konservatiivsemaks ning ta sai üheks suurimaks Euroopa Komisjoni kriitikuks, väites, et see püüab mõjutada valimistulemusi EL-i liikmesriikides EL-i fondide rahastuse külmutamise kaudu.

Kuigi eelmise aasta jaanuaris mõistis Tšehhi kohus Babiši EL-i toetuste saamise eesmärgil väidetava kelmuse toimepanemise kohtuasjas õigeks, käib Prantsusmaal veel uurimine Tšehhi ekspeaministri suhtes maksudest kõrvale hiilimise ja rahapesu asjas. Babiš eitab kõiki süüdistusi.

Siiski juhib ANO kõikides Tšehhi arvamusküsitlustes ning see võib saada juunikuus peetavatel Euroopa Parlamendi valimistel seitse kohta. Samal ajal prognoositakse Renew fraktsioonile praegusest 101 saadikust üle 20 koha kaotamist ning suuruselt kolmanda fraktsiooni tiitlist ilma jäämist. ANO välja viskamine fraktsioonist vähendaks selle suurust veelgi.

Kolm anonüümseks jääda soovinud Renew liiget nimetasid ANO-t probleemiks. Nende sõnul on võimalik, et ANO rikub tulevikus fraktsiooni sisemist reeglit, mille järgi ei tohi sinna kuuluvad erakonnad moodustada valitsust parempopulistidega. Üheks võimalikuks ANO koalitsioonipartneriks pärast Tšehhi järgmisi parlamendivalimisi peetakse sisserändevastast erakonda SPD.

Euractivi andmetel saab eurosaadiku fraktsioonist välja arvata sajalase hääletuse abil. Ettepaneku hääletuse läbiviimiseks peab tegema erakonna juht, erakonna büroo või vähemalt kolmandikku fraktsiooni liikmetest esindav saadikute grupp.

Asjaga kursis olev allikas ütles, et küsimus on niivõrd tundlik, et fraktsioon ei saa seda arutada enne, kui ALDE on oma otsuse teinud. ALDE saatis uurimiskomisjoni Prahasse eelmise aasta maikuus selgitamaks, kas ANO on jäänud truuks liberaalsetele väärtustele. Visiit lõppes kiiresti meediasse lekkima hakanud info tõttu.

Siiski pole veel märke, et Renew või ALDE kavatseks lähiajal ANO oma seast välja arvata.

"Praegusel hetkel ei kaalu ALDE ANO välja arvamist," ütles üks Euroopa liberaalide erakonna allikas.

"Meil pole probleeme ANO delegaatide või eurosaadikutega, kuid osad härra Babiši sõnavõtud on problemaatilised. Seetõttu jälgitakse ja kaalutakse olukorda pidevalt," ütles teine allikas Euractivile.

Babiši ideoloogiline rännak on juba avaldanud mõju tema erakonna esindatusele Brüsselis. Kuuest 2019. aastal Euroopa Parlamenti valitud ANO eurosaadikust on erakonnast lahkunud kolm. Kaks neist jäid Renew liikmeteks ja veel üks liitus Sotsialistide ja Demokraatide (S&D) grupiga.

"[ANO] maalib Euroopa Liidust ja Brüsselist vaenlast," ütles üks erakonnast lahkunud eurosaadikutest Dita Charanzova Tšehhi väljaandele Hospodarske noviny.

Kolm järelejäänud saadikut - Martin Hlavacek, Ondrej Knotek ja Ondrej Kovarik – on sageli hääletanud ülejäänud Renew fraktsioonist erinevalt.

Näiteks hääletas 8. veebruaril Euroopa Parlament EL-i lähiaastate LGBTIQ+ võrdsuse strateegia üle. Kolm ANO saadikud olid ainsad Renew liikmed, kes jäid hääletusel erapooletuks.

Kui jaanuaris toimus Euroopa Parlamendis hääletus, mis oli seotud Ungarile mõeldud EL-i fondide rahastuse külmutamise küsimusega, siis kaks kolmest ANO saadikust hääletasid eelnõu vastu ja üks jättis istungile tulemata. Kõik ülejäänud fraktsiooni saadikud hääletasid Ungari valitsust kritiseeriva resolutsiooni poolt.

Kovarik eitas pingeid oma erakonna ja Renew vahel kommentaaris Euractivile.