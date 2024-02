Venemaal pole kontrolli Avdiivka keemiatehase üle

Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus Müncheni julgeolekukonverentsil meeleheitlikult uusi relvi peale seda, kui tema armeeülemad teatasid, et Ukraina väed lahkuvad võtmelinnast Avdiivkast. Samas pole Venemaal veel täielikku kontrolli linnas asuva koksi- ja keemiatehase üle.

Oluline 18. veebruaril kell 7.00:

Ukraina liider ütles Müncheni julgeolekukonverentsil, et relvatarnete aeglustumine mõjutab otseselt rindejoont ja sunnib Ukrainat territooriumi loovutama.

"Ukraina hoidmine kunstlikus relvadefitsiidis, eriti suurtükiväe ja kaugmaa võimete puudujäägis, võimaldab Putinil kohaneda sõja praeguse intensiivsusega," ütles ta.

Avdiivka oli Moskvale esimene suur sõjaline võit alates eelmise aasta maist. Analüütikud usuvad, et Ukraina Avdiivkast taganemine annab sõjas initsiatiivi Vladimir Putinile, ja seda kuu aega enne valimisi, mis annavad talle veel kuus aastat ametisolekut, ja päev pärast Venemaa juhtiva opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi surma.

Putin nimetas Avdiivka langemist oluliseks võiduks, ütles Kreml oma veebisaidil avaldatud avalduses. Putin avaldas austust ka hukkunud sõduritele, öeldes: "Igavene au kangelastele, kes langesid sõjalise erioperatsiooni ülesannete täitmisel!"

Avdiivka langemist nähakse ka järjekordse sammuna Moskva haarde kindlustamiseks umbes 20 kilomeetrit idas asuva Donetski piirkondliku keskuse üle, mida Venemaa ja venemeelsed väed hoiavad alates 2014. aastast.

Venemaa ei ole avaldanud üksikasju oma kaotuste kohta Avdiivka üle käinud jõhkrates lahingutes, kuid Ukraina ametnike ja Lääne sõjaliste analüütikute sõnul on selle edusammuga kaasnenud ulatuslikud kaotused nii isikkoosseisu kui ka soomusmasinate osas. Samuti kirjutavad mõned sõjablogijad, et Venemaal ei ole endiselt täielikku kontrolli linna loodeservas asuva Avdiivka koksi- ja keemiatehase üle, mis on olnud Avdiivka viimane tugipunkt ja kus usutakse olevat veel Ukraina üksusi, vahendas Reuters.

"Kasutame meetmeid linna täielikuks puhastamiseks Ukraina võitlejatest ja linnast lahkunud Ukraina üksuste blokeerimiseks, mis asuvad Avdiivka koksi- ja keemiatehases," ütles Venemaa kaitseministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkov ministeeriumi Telegrami kanalil avaldatud videos.