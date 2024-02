Iisraeli valitsus kritiseeris liitlaste pakutud kahe riigi lahendust

Iisraeli valitsus langetas nädalavahetusel peetud istungil otsuse, mille järgi saab Palestiina riigi tunnustamine toimuda alles Iisraeliga peetavate läbirääkimiste tulemusel. Iisraeli võtmeliitlased USA ja Ühendkuningriik on viimastel nädalatel kaalunud ühepoolset Palestiina tunnustamist.

Nii ütles sellel kuul Briti välisminister David Cameron, et Ühendkuningriik võib tunnustada Palestiinat. Samuti soovib USA president Joe Biden, et kahe riigi lahendus ehk Palestiina tunnustamine oleks Iisraeli-Palestiina konflikti lahenduse üks etappidest.

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu parempopulistlikud koalitsioonipartnerid on nõudnud Palestiina tunnustamise välistamist, ennetamaks võimalikku USA otsust Palestiina otsese või kaudse tunnustamise kohta.

Nädalavahetusel peetud valitsuse istungil tegi Iisraeli valitsus avalduse, mille järgi Palestiina riigi tunnustamine oleks praegusel hetkel auhinnaks terrorismi eest, viidates 7. oktoobri Hamasi terrorirünnakule Iisraelile. Valitsuse sõnul võib Palestiina tunnustamine toimuda ainult Iisraeliga peetavate läbirääkimiste tulemusel, kirjutab The Telegraph.

"Iisrael on jätkuvalt vastu ühepoolsele Palestiina riigi tunnustamisele. Selline tunnustamine 7. oktoobri veresauna järel võrduks hiiglasliku ja pretsedenditu auhinnaga terrorismi eest ja takistaks rahuleppe saavutamist tulevikus," seisis valitsuse avalduses.

Siiski eitavad USA ametnikud, et nad kavatseks tunnustada Palestiinat ühepoolselt Iisraeli heakskiiduta.

"Me pole iial öelnud, et Palestiina riiki peaks ühepoolselt tunnustama," ütles USA saadik Iisraelis Jack Lew.

Siiski kasvab rahvusvaheline surve Iisraelile leppida konflikti lahenduses kokku, mis hõlmaks Palestiina riigi loomist Iisraeli kõrval.

Eriti vastuoluliseks on osutunud Iisraeli plaan laiendada maapealset operatsiooni Gazas enklaavi lõunapoolsele Rafah linnale, kuhu on sõjast põgenenud üle poole Gaza elanikest. USA, Ühendkuningriik ning mitmed teised lääneriigid on avaldanud oma vastuseisu sõjategevuse laienemisele Rafah'sse.

Ometi ütles pühapäeval Iisraeli peastaabi endine juht ja pärast 7. oktoobri terrorirünnakut Netanyahu sõjakabinetiga liitunud opositsioonipoliitik Benny Gantz, et Iisrael tungib Rafah'sse, kui Hamas ei vabasta selle käes olevaid pantvange ramadaani alguseks ehk 10. märtsiks.

"Kui ramadaaniks pole meie pantvangid kodus, jätkub võitlus Rafah' piirkonnas," ütles Gantz USA juudikogukondade juhtide koosolekul pühapäeval.