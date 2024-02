USA hoiatab Hiinat odava toodangu maailmaturule paiskamise eest

Washington hoiatas Pekingit, et USA ja selle liitlased asuvad tegutsema enda turgude kaitsmiseks, kui Hiina püüab lahendada ületootmise probleemi oma tööstussektoris, suunates kunstlikult odavat toodangut rahvusvahelistele turgudele.

Kaks tähtsat USA rahandusministeeriumi ametnikku ütles Financial Timesile, et hiljutisel Hiina-visiidil käinud USA delegatsioon on edastanud oma hoiatuse Hiina ametnikele, kaasa arvatud Hiina majanduse eest vastutavale asepeaministrile Hu Lifengile.

"Oleme mures, et Hiina tööstuse toetamise poliitikad ning makromajanduslikud poliitikad, mis keskenduvad rohkem tootmisele kui sellele, kust tuleb nõudlus, viivad selleni, et Hina ületootmine jõuab maailmaturgudele," ütles Pekingis hiljuti käinud rahandusministeeriumi kõrge ametnik Jay Shambaugh.

USA on eriti mures selliste toodete ületootmise pärast nagu elektrisõidukid, päikesepaneelid ja liitiumakud.

Shambaugh rõhutas, et lisaks USA-le on ka teisi Hiina ületootmise pärast muretsevaid riike ning Hiina ei peaks võimalikku lääneriikide vastust ootamatuna käsitlema.

"Ülejäänud maailm kavatseb vastata, ning nad ei tee seda Hiina-vastasusest ajendatuna, nad teevad seda vastuseks Hiina poliitikale," lisas ametnik.

Euroopa Liit käivitas eelmisel aastal juurdluse Hiina elektrisõidukite tööstusse, kahtlustades seda riiklike toetuste abil kunstlikult madalate hindade hoidmises toodangu turule paiskamise ehk dumpingu eesmärgil. EL-i konkurentsivolinik Margrethe Vestager teatas pühapäeval, et ühendus on valmis kasutama kaubanduspoliitilisi meetmeid Hiina ebaõiglastele kaubanduspraktikatele vastamiseks.

Ühe ametniku sõnul soovis Washington teha kindlaks, et Peking suhtub hoiatustesse tõsiselt. Teemat kavatsetakse arutada ka USA rahandusministri Janet Yelleni Pekingi-visiidi ajal, mis leiab aset hiljem sel aastal.

Samas väidavad Hiina ametnikud, et USA inflatsiooni vähendamise seadus, mis sisaldab suuri toetusi USA kodumaistele rohetehnoloogiate tootjatele ja kaitsebarjääre välismaise toodangu ees, on muutmas Hiina liitiumakusid ja elektrisõidukid konkurentsivõimetuks USA-s. Osad eksperdid nendivad, et peaaegu kolmandik Hiinast eelmisel aastal eksporditud elektrisõidukeid olid toodetud USA ettevõtte Tesla Shanghai tehases.

Mõttekoja CSIS Hiina majanduse ekspert Scott Kennedy ütleb, et USA peaks survestama Hiinat sisenõudlust suurendama.

"Eeldades, et kõik see ei muuda olukorda, ei jää Washingtonile teisi valikuid peale EL-i moodi juurdluse alustamist, mis põhjustab tõenäoliselt oluliselt laiemaid piiranguid Hiina impordile," ütles ta.

Hiina president Xi Jinping tunnistas detsembris, et ületootmine osades sektorites on üks väljakutsetest, millega tuleb tegelda tuleviku majanduskasvu kindlustamiseks. Ometi pole Hiina ametnik seni konkreetsetest meetmetest teatanud piiramaks ületootmist, mis on iseloomustanud Hiina tööstuse arengut aastakümneid.

Siiski teatas Hiina kaubandusministeerium jaanuaris, et see soovib toetada elektrisõidukite tootmise tervislikku arengut koostöös teiste riikidega. Osad analüütikud peavad seda Pekingi katseks vähendada teiste riikide muret Hiina elektrisõidukite ekspordi kohta.

Samas kritiseerib Peking teravalt EL-i juurdlust ning vastas sellele algatades omapoolse juurdluse Prantsuse konjaki impordisse Hiinasse.