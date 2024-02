Biden kaalub Navalnõi surma järel uusi sanktsioone Venemaa vastu

USA president Joe Biden ütles esmaspäeval, et kaalub täiendavaid sanktsioone Moskva vastu seoses vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi hukkumisega arktilises vanglas

"Meil on juba sanktsioonid (kehtestatud), ent me kaalume täiendavaid sanktsioone, jah," ütles Biden Washingtonis ajakirjanikele.

Euroopa Liidu välispoliitika juht Josep Borrell lubas esmaspäeval, et Vene autoritaarne president Vladimir Putin võetakse opositsiooniliidri surma eest vastutusele.

"Avaldasime Julia Navalnajale Euroopa Liidu sügavat kaastunnet. Vladimir Putin ja tema režiim võetakse Aleksei Navalnõi surma eest vastutusele," kirjutas Borrell sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Nagu Julia ütles, Putin ei ole Venemaa. Venemaa ei ole Putin. Me jätkame Venemaa kodanikuühiskonna ja sõltumatu ajakirjanduse toetamist," seletas Borrell.

EL-i välisministrid arutasid esmaspäevasel kohtumisel oma võimalusi Kremlit Navalnõi surma eest maksma panna. Blokk on kehtestanud juba Moskvale sissetungi eest Ukrainasse enneolematud sanktsioonid ja ametiisikud tunnistavad, et uute rängalt mõjuvate meetmete rakendamine on keeruline.

Borrelli sõnul ootab ta, et liikmesriigid teeksid ettepanekuid kehtestada uusi sanktsioone füüsiliste ja juriidiliste isikute, vastu, kes on Navalnõi kohtlemise eest otseselt vastutavad. Borrell lisas, et EL annab oma üleilmsele inimõiguste mustale nimekirjale Navalnõi nime.

Saksa välisminister Annalena Baerborck ütles, et välisministrid algatavad seoses Navalnõi surmaga "uusi sanktsioonimeetmeid".

"Venemaa jõhker agressioonisõda ei ole sõda üksnes Ukraina, vaid vabaduse enda vastu," ütles Baerbock.