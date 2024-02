Galerii: Kallas kohtus Scholziga ja pidas kõne Matthiae-Mahli õhtusöögil

Kallas tänas Scholzi Ukraina toetamise juhtrolli eest. "Saksamaa abi suurenemine julgustab ka teisi riike panustama senisest enam Ukraina võitu," ütles Kallas. "Kuid lisaks riikide kahepoolsetele abipakettidele tuleb suurendada ka Euroopa Liidu abi üldisemalt, eelkõige Euroopa rahurahastu kaudu," lisas ta.

Kallas rõhutas üle ka vajadust investeerida senisest enam Euroopa kaitsetööstuse arendamisse ning tõi välja Venemaa keskpanga varade kasutamise Ukraina ülesehitamiseks. "Venemaa peab hüvitama sõjaga tekitatud kahju Ukraina riigile ja rahvale, see on õige ja õiglane," lausus Kallas.

Lisaks esines peaminister Hamburgis aukülalisena kõnega Matthiae-Mahli õhtusöögil, mida peetakse aastast 1356. Teiste seas on aukülalisena osalenud Jean-Claude Juncker, Justin Trudeau, David Cameron, Helle Thoring-Schmidt ning Eesti president Lennart Meri.

Koos abikaasa Arvo Hallikuga õhtusöögil osalenud Kallas tõi oma sõnavõtus välja, et täpselt kolmkümmend aastat tagasi kõneles Saksa rahvale samas saalis president Lennart Meri. Kallas tsiteeris Meri prohvetlikke sõnu ja meenutas, et president Meri hoiatas juba siis Venemaaga seotud soovmõtlemise eest ning selgitas, et Venemaa imperialistlik ideoloogia ei ole kuskile kadunud. "Mis oleks, kui oleksime juba siis neid hoiatusi kuulanud?", küsis Kallas.

Kallas meenutas, et kolmkümmend aastat tagasi oli saalis ka tollane Peterburi abilinnapea Vladimir Putin. "President Meri tabavad sõnad Venemaa aadressil panid Putini demonstratiivselt protesti märgiks saalist lahkuma. Putini lahkumine näitas tema tõelist palet juba varakult. Paljud lihtsalt ei saanud sõnumit kätte või ei tahtnud sellele tähelepanu pöörata. 2007. aastal Münchenis, siis juba Venemaa presidendina, avaldas Putin oma imperialistlikku ideoloogiat veelgi selgemalt," sõnas Kallas.

Müncheni julgeolekukonverentsist rääkides meenutas Kallas ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi mõne päeva eest öeldut: "Palun ärge küsige Ukrainalt, millal sõda lõpeb. Küsige endalt, miks Putin ikka suudab seda jätkata?". Kallas märkis, et peame sellele küsimusele vastama – mitte ainult sõnades, vaid tegudes. "Samuti peame uskuma Ukraina võitu. Kui me ei usu, siis me ka ei tegutse," rõhutas ta.

Kallas kutsus oma kõnes kogu vaba maailma endale ausalt otsa vaatama. "Karm tõde on see, et Ukrainal hakkab laskemoon otsa saama, kui me kiiresti seda neile juurde ei saada. Pikaajalised lubadused on olulised, kuid sõjas saadab edu seda, kellel on rohkem laskemoona," märkis Kallas.

Samuti juhtis Eesti peaminister tähelepanu sellele, et diktaatorid on vägagi teadlikud demokraatlikes riikides toimuvatest valimistest. "Diktaatorid arvavad, et valimised on meie nõrkus. Aga kui võit on meie selge eesmärk ja meil on strateegia selle saavutamiseks, siis on demokraatia meie tugevus ning jõud," ütles Kallas. Peaminister lisas, et seetõttu on ülioluline, et Ukraina saaks abi sõltumata parteipoliitilistest kemplemistest või valimistulemustest.

Kallas märkis sõnavõtus, et demokraatlikud valitsused peavad veenma ka oma avalikkust. "Seetõttu peame olema inimestega avatud ja ausalt rääkima ümbritsevatest ohtudest," ütles Kallas.