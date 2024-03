Veebruar toidupoes: liha ja leiva hind tõusis, piim odavnes

Selle aasta veebruaris odavnesid võrreldes 2023. aasta veebruariga kõik piimatooted, välja arvatud pure-pakendis keefir, mille liitrihinnale lisandus aastaga neli senti, nii et see maksis nüüd 1,43 eurot, näitavad konjunktuuriinstituudi andmed.

Kõige enam langes kilepakendis 2,5-protsendilise piima hind. See maksis poelettidel keskmiselt 67 senti liitrit, eelmise aasta veebruaris aga 87 senti, seega hind langes 23 protsenti.

Ka hapukoor odavnes 12 protsendi võrra: mullu maksis see 3,7 eurot, kuid praeguseks 3,25 eurot liitrilt. Kohvikoor maksis 2,46 eurot ehk üheksa protsenti vähem ning ka juustu kilohind langes viie protsendi võrra.

Kui kõrvutada selle aasta jaanuari ja veebruari hindu, ilmneb, et ka kuu lõikes hinnad vähenesid, seda küll mikroskoopilises ulatuses. Seitsme protsendi võrra odavnes kuuga kilepiim ja ligi kaks protsenti hapukoor ja kohvikoor. Ülejäänud piimatoodete hinnalangus jäi ühe protsendi kanti.

Munade hind liikus vastupidises suunas. Aastaga kasvas kodumaiste munade hind sõltuvalt suurusest seitse-kaheksa protsenti ehk näiteks M-suuruses Eesti munade karbi sai mullu kätte 2,4 euroga, tänavu aga 20 senti kallimalt. Ka L-suuruses importmunad kallinesid seitsme protsendi võrra.

Munad. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kuuvõrdluse puhul kahanes kohalike munade hind mõne protsendi võrra. Kõige enam langes M-suuruses muna hind. Selliste munade karp maksis jaanuaris 2,7 eurot ja veebruaris 2,6 eurot. Seevastu importmunade hinnale tuli ühe kuuga mõni protsent lisa.

Teravilja- ja pagaritoodete hinna puhul torkab silma nisujahu hinna 12-protsendiline langus. Aasta eest maksis jahukilo 1,36 eurot ja veebruaris 1,20 eurot. Ka kuuvõrdluses tuli hind kuus senti allapoole.

Veidi odavnesid ka kaerahelbed, kuid leib ja sai kallinesid. Leiva hinnale lisandus 22 senti ehk kaheksa protsenti, saia hinnale aga kaks senti.

Kuuvõrdluses langes ka saia hind kaheksa sendi võrra, leib aga maksis veebruaris viis senti rohkem kui jaanuaris.

Suhkru hind, mis möödunud aasta suvekuudel jõudis 1,48 euroni, on tulnud lähemale aastaeelsele tasemele. Mullu veebruaris maksis suhkrukilo 1,38 eurot, tänavu aga 1,35 eurot. Võrreldes selle aasta jaanuariga odavnes suhkur ühe sendi võrra.

Kallinenud on kõik lihatooted

Lihatoodete hulgas pole ükski hind aastaga odavnenud, vastupidi: kallinenud on eranditult kõik tooted. Kõige suurema hüppe on teinud importbroileri kilohind, mis on kerkinud 28 protsenti. Eelmise aasta veebruaris maksis selline broiler 3,06 eurot, nüüd aga 3,91 eurot. Kuu lõikes pole see hind muutunud.

Üheksa protsenti kallimaks läks aastaga ka sea ribiliha, see kallines 7,90 eurolt 8,60 euroni ning viimase kuuga tuli sellele juurde üks sent, kuid ka kondita sealiha sai aastaga kaheksa protsenti hinnalisa.

Kondita veiseliha kilo maksis 2023. aasta veebruaris 16,76 eurot, tänavu aga 18,01 eurot. Ka tänavu tõusis hind võrreldes jaanuariga 29 senti.

Viie-kuue protsendi vahele jäi ka koduse hakkliha, viinerite ja keeduvorsti hinnatõus.

Kala hind kõigub kõige rohkem

Kala hind kõigub kuust kuusse teistest toodetest rohkem. Nii kallines jahutatud räimerümp poodides aastaga 47 protsenti ehk maksis mullu veebruaris 2,97 eurot ja aasta hiljem juba 4,37 eurot. 14-15 protsenti hinnalisa tuli juurde ka jahutatud ahvena ja jahutatud lõhefilee kilole.

Samal ajal odavnes jahutatud forellifilee poodides pea viiendiku võrra. Mullu maksis see 20,67 eurot ja möödunud kuul 16.26 eurot. Ka jahutatud forelli hind langes 12 protsendi võrra.

Kuuvõrdluses olid hinnamuutused väiksemad. Kuue protsendi võrra odavnes jahutatud forell, kuid jahutatud lõhefilee kallines seitse protsenti.

Kalalett Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR

Turgudelt vaatas vastu teistsugune pilt: suurim kallineja oli jahutatud forell, mille kilohind tõusis aastaga 9,90 eurolt 16,57 euroni. Jahutatud forellifilee hind tõusis samuti ligi veerandi võrra. Mõlema kala hind kasvas turul ka ühe kuu võrdluses.

Jahutatud lõhefilee kallines aastaga turul 26 protsendi võrra 22,08 eurolt 27,76 euroni ning ahvenafileele lisandus viiendik.

Mitmete köögiviljade hind on aastaga kerkinud. Kurk kallines 11 protsenti ehk 6,09 euro juurest 6,78 euroni.

Mugulsibula hind sai lisa rohkem kui viiendiku ehk tõusis 89 sendilt 1,09 euroni. Importõun kallines 16 protsenti, maksnuna mullu 1,81 eurot ja nüüd 2,1 eurot. Mõni protsent on lisandunud ka porgandikilole.

Kõige enam, 36 protsenti on langenud peakapsa hind. Aasta eest maksis kapsakilo 62 senti ja nüüd 40 senti. Ka lahtine kartul maksab 14 protsenti vähem kui aasta eest ning kohalik õun seitse protsenti vähem.

Kui kõrvutada selle aasta jaanuari ja veebruari hindu, siis on kõige enam kallinenud porgandi- ja kurgikilo, vastavalt 18 ja 15 protsenti.