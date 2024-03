Saksa valitsus plaanib seitse miljardit eurot maksulangetust ettevõtetele

Asjaga kursis olevate isikute sõnul soovib kantsler Olaf Scholz panna maksulangetuste pakett kokku enne seda, kui Saksa parlament läheb suvisele vaheajale. Allikate sõnul vähendaks pakett ettevõtete maksukoormust, kirjutab Bloomberg.

Paketi kogumaksumus ulatuks esialgsete plaanide järgi seitsme miljardi euroni, kuigi arutelud on alles alanud ning summa võib veel muutuda. Hetkel teadaolev summa võrduks 0,16 protsendiga Saksa sisemajanduse koguproduktist (SKP). Mõnede majandusteadlaste arvutuste järgi vajaks Saksa majandus taastumiseks koguni 30 miljardit eurot riigiabi.

Saksamaa on ainus G7 majandus, mida tabas eelmisel aastal langus. Veebruaris avalikustas Saksa majandusminister Robert Habeck ametliku prognoosi, mille järgi kasvab majandus sel aastal ainult 0,2 protsenti. Rohelisi esindav Habeck tõi valitsuse peamise väljakutsena välja novembris langetatud põhiseaduskohtu ostust, mis kohustas valitsust järgida põhiseaduses sätestatud rangeid eelarvereegleid.

Teisteks Saksa majanduse probleemideks on kasvanud energiahinnad ning arvestatavad kaubandussidemed Hiinaga, mille enda import ja eksport on eelmisel aastal langenud.

"Maksulangetus on hea idee, kuid see pakett võib olla ainult alguseks. Lisaks madalamatele maksudele, peaks oluliselt vähendama bürokraatiat," ütleb Saksa valitsuse majandusnõunike nõukogu liige Veronika Grimm.

Ometi ei suutnud valitsus tagada veel eelmise majanduse stimuleerimise paketi vastuvõtmist parlamendis. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamisele keskenduv seitsme miljardi euro suurune eelnõu, mille valitsus esitas juba eelmise aasta lõpus, tarkedus Saksa parlamendi ülemkojas Bundesratis, mille liikmed esindavad Saksa liidumaade valitsusi.

Praeguseks kuivas eelnõu suurus Bundesratiga peetud läbirääkimiste käigus kokku ainult kolme miljardi euroni. Järgmine Bundesrati istung leiab aset alles 22. märtsil.

"Me oleme üpris optimistlikud, et see kiidetakse heaks, kuigi muudetud kujul. Valitsus tahaks saada kogu paketi, kuid see on seotud maksutuluga föderaalsel, piirkondlikul ja kohalikul tasemel, ning me peame jõudma ühisele kokkuleppele," ütles reedel ajakirjanikele Scholz.

Uus, arutlusel olev majanduse stimuleerimispakett peaks selle autorite idee kohaselt aitama kaasa mitte ainult majanduse, vaid ka valitsuserakondade toetuse kasvule. Praeguseks on SPD, roheliste ja FDP koondtoetus langenud ainult kolmandikule kõikidest valijatest, olles võrreldav opositsiooni juhtiva jõu Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) toetusega.

Teisel kohal on aga parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD), mida toetab üleriigiliselt pea 20 protsenti valijatest ning endise Ida-Saksamaa liidumaadel lausa 30 protsenti valijatest. Kolmel liidumaal ehk Saksimaal, Tüüringis ja Brandenburgis toimuvad sügisel regionaalsed valimised.