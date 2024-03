Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Lõuna-Carolina osariigi ekskuberner ja endine USA saadik ÜRO juures Nikki Haley loobub püüdlemast vabariiklaste presidendikandidaadiks 2024. aastal peetavatel valimistel.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Haley peab kolmapäeva õhtul kõne. Siis teatab Haley, et loobub püüdlemast vabariiklaste presidendikandidaadiks, vahendas The Wall Street Journal.

Haley otsus tuleb päev pärast superteisipäeva. Endine president Donald Trump saavutas teisipäeval suure võidu ning võitis vabariiklaste eelvalimised 14 osariigis. Haley võitis napilt ainult ühes osariigis, milleks oli Vermont.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Haley ei hakka toetama ühtegi kandidaati. Haley peaks jätkama oma parempoolse sise- ja välispoliitika propageerimist. Samuti plaanib ta hoiatada isolatsionismi eest.

Viimased küsitlused näitavad, et Haley oli populaarne äärelinnades elavate naiste ja sõltumatute valijate seas. Seega peab Trump üldvalimiste võitmiseks Haley toetajad enda selja taha saama.