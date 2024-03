Helme: uued maksud ainult süvendavad kriisi

Martin Helme ei näe endal süüd, kui Eestil peaks tekkima probleeme Maastrichti kriteeriumite täitmisega. Tema sõnul on naeruväärne jutt, et erakond kes oli võimul 20 aastat (Reformierakond), süüdistab majanduse seisus erakonda, kes oli võimul 20 kuud (EKRE). "Reformierakond on ise keeranud Eesti majanduse tuksi. See on pöörane, kuidas nad on Eesti võlga suurendanud," ütles Martin Helme.

Helme sõnul on ka naeruväärne etteheide, et kui Jüri Ratas võimule sai, siis hakati reserve hävitama ja võeti püsikulusid juurde. "Me stimuleerisime majandust erimeetmetega, umbes 700-800 miljoni ulatuses. Osa sellest olid tõesti reservid. Olen väga rahul, et meil õnnestus 270 miljonit töötukassa reservidest tööturu stabiliseerimiseks kulutada," sõnas Helme.

Tema sõnul olid need laenumahud ja eelarve miinus väiksemad, kui see mis Reformierakond järgnevatel aastatel tegi. "Nad on majanduse viinud kriisi. Meil on Euroopa kõige pikem majanduslangus, kõige sügavam majanduslangus, kõige kõrgem inflatsioon," ütles Helme.

Majandus ei kasva Helme sõnul selle tõttu, mida Reformierakond tegi energiakriisi ajal. "2020ndal aastal oli selge, et kui midagi ette ei võta, siis kõigepealt tuleb inflatsioon, mis tapab ära ettevõtete ekspordivõimekuse, ettevõtted hakkavad koondama, kaob ära palgakasv, majanduse investeerimisvõime ja siis tuleb juba tööpuuduse kasv. Kõige sellega koos käib eelarve laekumiste vähenemine. See oli nii ettenähtav," lausus Helme.

Helme sõnul ei peaks jutt käima ümber Maastrichti kriteeriumite, vaid selle, kuidas saada Eesti majandus kasvama. "Lühiajaline lahendus on energiahinnad alla saada, tänane valitsus liigub täpselt ristivastupidises suunas. Riigikaitsemaks on inimestele nahaalne näkku valetamine," ütles Helme.

Helme sõnul tuleb keskenduda rohkem kärpimisele, kuid valitsuse kärpimisplaan on tema sõnul asendustegevus.

Ukraina toetamine on Helme sõnul teinud Eesti vaeseks, ning selle tagajärjel on tõstetud makse. "Ei ole meie kohustus meist kuus korda suuremat riiki üleval pidada. See lihtsalt ei ole mõeldav," sõnas Helme.

Helme sõnul pole suhkrumaksul mingit mõju tarbija käitumisele ega riigieelarvele. "20 miljoniga riigi eelarvesse mingit vahet ei tehta," lausus Helme.

Helme sõnul tõmbas valitsus Eestile kaela needuse, kui tegi riigist "homoriigi". "See tähendab, seda, et meile tulevad kaela nuhtlused. Kas see nuhtlus on nälg ehk majanduslangus või see nuhtlus on sõda," ütles Helme.

Helme sõnul ei poolda EKRE astmelist tulumaksu, kuna see tähendab Helme sõnul taaskord uut maksutõusu.