Kaja Kallas Euroopa Parlamendi valimistel ei kandideeri

"Peaminister Kaja Kallas ei kandideeri Euroopa Parlamenti, sest keskendub peaministri ülesannetele," teatas ERR-ile peaministri nõunik Elisabeth Valdmann.

Oma kindlat kandideerimist kinnitas ERR-ile Urmas Paet.

Reformierakonna Euroopa Parlamendi valimiste toimkonna liige Erkki Keldo ütles, et ka Andrus Ansip tegeleb oma kandidatuuri üles seadmiseks allkirjade kogumisega. "Ta on küsinud toetusallkirju. Selle järgi ma eeldaks, et ta kandideerib," ütles Keldo.

Ansipi kandideerimise kohta ütles Paet, et Ansip saab piisava toetuse, et olla Reformierakonna valimisnimekirja üheksa kandidaadi seas.

Reformierakonnas paneb oma kandidatuuri üles iga erakonna liige ise, kellel on oma toetuseks kogutud 10 erakonnakaaslase toetusallkirja. Avaldusi on võimalik saata 26. märtsini. Valimisnimekirja kinnitab 7. aprillil toimuv üldkogu.

Keldo ütles, et võimalikud kandidaadid Reformierakonna nimekirjas on Paeti ja Ansipi kõrval veel Yoko Alender, Hanah Lahe, Marko Mihkelson, Karmen Joller, Maria Jufereva-Skuratovski, Pärtel-Peeter Pere.

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles ERR-ile, et ei ole veel oma kandideerimist otsustanud.

"Ma lõpuni ei teagi, kes veel kõik kandideerivad, aga kindlasti konkurents tuleb korralik," lausus Keldo.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad selle aasta 6.–9. juunil.