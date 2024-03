Izmailova: pinged erakonnas on kestnud juba mõnda aega

Erakonna Eesti 200 juhatuse liige Züleyxa Izmailova ütles ERR-ile antud intervjuus, et usaldamatus ja pinged erakonna juhatuses on kestnud juba mõnda aega ning see omab mõju ka erakonna reitingule.

Kas saaksite meile rääkida, miks lahkus erakonna juhatusest Kalev Stoicescu?

Kindlasti peab sellele küsimusele andma vastuse Kalev ise. Tema lahkumine eelnes käesoleva aasta eelarve kinnitamisele erakonna juhatuses.

Kuidas kirjeldaksite tekkinud tüli erakonna juhatuses?

Mul on kahju, et see on jõudnud avalikkuse ette, tegelikult ei sooviks üldse erakonna siseasju avalikkuse ees lahata. Probleem on seotud paljuski erakonna juhtimisstiiliga, mida on iseloomustanud juba mõnda aega läbipaistmatus otsuste tegemisel. Ja ka konkreetselt mure raamatupidamisega. See, et ühe juhatuse liikme ema teeb raamatupidamist, ei ole osade juhatuse liikmete jaoks olnud okei. Sellel koosolekul mina hääletasin käesoleva aasta eelarve vastu ja ei kooskõlasta ühtegi finantsotsust kuniks on raamatupidaja välja vahetatud.

Miks hääletasite Teie koos Hendrik Terrasega vastu erakonna eelarve kinnitamisele?

Mul puudub kindlustunne, et eelarve esitatud kujul kajastab kampaaniakulude tegelikke mahte, tegelikke kuluartikleid ja eesmärke.

Kes vastutab selle juhtimisprobleemi eest?

Juhatus vastutab.

Kas ka esimees vastutab?

Absoluutselt, kõik me juhatuse liikmetena vastutame.

Milles täpsemalt seisneb usaldamatus erakonna juhatuse liikmete vahel, millest kirjutas neljapäeval ajaleht Postimees?

Usaldus tugineb varasemale kogemusele. Kui vahetu kogemuse pinnalt saab öelda, et inimesed ja erakond käituvad vastavalt kokkulepitule, siis saab neid usaldada. Minul hetkel seda võimalust pole.

Ütlesite Postimehele, et olulised otsused ei sünni tihti erakonna juhatuses. Kus need siis sünnivad?

Erakonna juhatus on valitud esindama liikmete huve ning peab sellisena ka käituma. Kui juhatusele omistatakse ainult formaalne roll, kui selle ülesanne on ainult vormistada juba kusagil mujal vormistatud otsuseid, siis ei saa juhatus enda ülesandeid talle põhikirjaga pandud ootuste kohaselt täita.

Milliseid näiteid te selle läbipaistmatuse kohta tuua saaksite?

See otsustusprotsessi läbipaistmatus on kandunud ka fraktsiooni. Konkreetne näide on meretuuleparkide vähempakkumise osas, kus me olime väga selgelt ühel arusaamisel ja järsku tuli Marek Reinaasa poolt otsus hoopiski teist teed minna. Ja nendele küsimustele ei ole siiamaani vastuseid.

Millist mõju see konflikt erakonna jaoks omab?

Kogu see õhkkond on tekitanud ka selle, et lõpuks meil on ka väärtuskonfliktid, mis väga selgelt vaatavad vastu ka meie langenud toetuses. Ei saa maailma paremaks muuta, kui asjad seespool ei ole korras.

Ma küsin ka reitingu kohta täpsemalt. Praegu on nii olnud, et põhilised Eesti 200 juhtliikmed, kellega ma olen rääkinud, ei olegi reitingut üldse tähtsaks pidanud. Kas ka teie hinnangul ei pea praegu madala reitingu pärast muretsema? Kas see pole tähtis?

Igale erakonnale on alati reiting tähtis. Arusaadav on ka see, et on olnud päris mitmeid ebapopulaarseid otsuseid, mida valitsus on pidanud tegema. Aga selleks, et erakond saaks toimida ja oma lubadusi ellu viia, mida ta on valijale andnud, selleks peab olema erakonnal toimiv juhatus ja täna on selles juhatuses sellised pinged, kus koostöö ei suju. See on juba mõnda aega olnud. Kui me ennast kokku ei võta ja neid asju ära ei lahenda, siis ma ei näe ka mille pealt see reiting peaks hakkama tõusma.

Kas sooviksite näha erakonna juhtimises või juhatuses mingeid muutusi?

Toetan ausat, läbipaistvat ja ka sellisena näivat asjaajamist ning avatud ja demokraatlikku organisatsioonikultuuri. Praeguse koosseisu juures on neis kõigis punktides raskusi.

Kuidas hindate erakonna ministrite tööd?

Olen valitsusdelegatsiooni tööga rahul.

Mida arvate majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisalo algatustest, mis puudutavad personaalset riiki ja sellest kuidas see kõik avalikkuse ja koalitsioonipartnerite poolt vastu võeti?

Personaalne riik on Eesti 200 programmiline algatus olnud aastaid. Leian, et Tiit Riisalo kritiseerimine erakonna pikaajalise poliiitka elluviimise eest on täiesti ebaõiglane. Küll olen seda meelt, et iga poliitik peab olema avatud ning suuteline poliitilisi algatusi avalikkuses selgitada.