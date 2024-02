Eesti 200 aseesimeeste sõnul on erakonna juhatuses pinged

Eesti 200 aseesimehed Kristina Kallas ja Hendrik Johannes Terras tunnistavad, et erakonna juhatuses on sisepinged. Eelmisel nädalal lahkus erakonna juhatusest riigikogu liige Kalev Stoicescu.

Erimeelsused lahvatasid siis, kui Eesti 200 juhatusel tuli kinnitada partei eelarve. Stoicescu astus vahetult enne seda tagasi ning Züleyxa Izmailova ja Hendrik Terras eelarvet ei toetanud.

"Eelkõige käib asi selle aasta eelarvega, kus meil on olnud mõne juhatuse liikmega lahkhelid. Mina ei usu seda, et need inimesed, kes usaldust taotlesid, käituksid niimoodi, nagu on kokku lepitud ja seetõttu ma seda eelarvet ka ei toetanud," lausus Terras.

Terras ei täpsustanud, kellest käib jutt. Eesti 200 juhatuses on kaheksa liiget pluss erakonna esimees. Juhatusest lahkunud Stoicescut asendab Tarmo Tamm. Terrase sõnul ei ole õhkkond juhatuses hea.

"Ma ütleks, et õhkkond ei ole kõige parem. Aga me saame enam-vähem hakkama, kuigi juhatuse töövõime ei ole selline, nagu see peaks olema minu hinnangul," ütles Terras.

Pingeid juhatuses tunnistab ka Kristina Kallas.

"Jah, on küll konfliktid mõne juhatuse liikme vahel, kus valitseb usaldamatus. Aga ma näen seda tegelikult nagu tavalist organisatsioonielu, kus on erimeelsused, erimeelsustest tulenevad pinged, mis on vaja ära lahendada," lausus ta.

Terrase sõnul oleks praegu õige aeg erakonnas tekkinud olukord läbi mõelda.

"Kõigi jaoks on oluline see, et me korra mõtleks, kuidas me siia jõudsime ja kuidas siit ilusti koos edasi minna. Praegu ma rutakalt lahendusi pakkuma ei hakka, aga ma olen kindel, et me lahenduse leiame," lausus ta.

Kristina Kallase sõnul keskendub meedia Eesti 200-st rääkides kahe-kolme inimese vahelistele konfliktidele, samal ajal kui erakond oma eesmärke ellu viib.

"Mul on mõnikord meediat lugedes dissonants selle vahel, kuidas meil meeskond tegelikult töötab, kuidas me iseenesest toimime, kuidas meil organisatsioon toimib ja see, mis pilt meist avalikkuses ilmneb," nentis ta.

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov ütles, et erakonnal tuleb oma siseasjad lahendada ja Keskerakonna peasekretär Anneli Ott ütles, et Eesti 200 on ilmselt oma siseküsimustele vähe tähelepanu pööranud.

"Eesti 200 on viimasel ajal väga palju väljapoole tähelepanu pööranud. Näiteks Tallinna võimumuudatuste peale energiat kulutanud ja on tähelepanuta jätnud selle, mis toimub enda erakonna sees," ütles Ott.

Suslov ütles, et Eesti 200 sisemised lahkhelid koalitsiooni tööd ei mõjuta. "Eks igal erakonnal on omad probleemid ja seda tulebki lahendada sees," lausus ta.