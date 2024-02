Stoicescu lahkus Eesti 200 juhatusest

Stoicescu lahkus vahetult enne seda, kui erakonna juhatuses toimus partei eelarve hääletamine ning väidetavalt oli tema juhatusest lahkumise põhjuseks just see, et sarnaselt Hendrik Johannes Terrase ja Züleyxa Izmailovaga ei tahtnud ta eelarvele oma allkirja anda.

Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas möönis ajalehele, et erakonna juhtkonnas on kolm-neli inimest, kes üksteist ei usalda ning sealt pinged tulevadki. Need kolm-neli inimest, kes üksteist ei usalda ja kellele viidatakse, on Marek Reinaas ja Kadri Napritson-Acuna ühelt ning Terras ja Izmailova teiselt poolt.

Reinaas ja Napritson-Acuna ei soovinud erakonna siseasju ajakirjanduses kommenteerida, Terras ja Izmailova aga, kes praegu esindavad n-ö kriitikute leeri, ei varja, et neile mitmed asjad ei meeldi ning kõige enam viitavad nad usalduse puudumisele.