Läti parlament arutab koolides nutiseadmete keelustamist

Algatuse autori, Valle keskkooli direktori Janis Vieglinši sõnul aitaks nutiseadmete keeld parandada õppetulemusi ning soodustaks laste keskendumist õppetööle, mis on eriti oluline nooremate õpilaste puhul.

Vieglinši sõnul ajendas teda tegutsema isiklik kogemus tema juhitud koolis. Ta rõhutas, et Läti koolides on piisavalt digitaalseid õppevahendeid, et välistada vajadust õpilaste isiklike nutiseadmete kasutamise järele. Vieglinš lisas, et nutiseadmete keelustamine tagab, et õpilased mõtlevad koolis õppetööst, mitte virtuaalmaailmast.

Algatus kogus üle 10 000 allkirja, mistõttu peab Läti seim seda arutama, kirjutab Läti rahvusringhääling LSM. Nutitelefonide kasutamine koolides on juba keelatud Prantsusmaal, Ühendkuningriigis ja Hollandis.

Samas arvab Sigulda riigigümnaasiumi direktor ja Läti haridusjuhtide liidu juht Rodulfs Kalvans, et keeld ei aita lahendada peamist probleemi, milleks on nutiseadmete liigne kasutamine ka väljaspool üldhariduskoole. Lisaks oleks tema sõnul raske keeldu rakendada.

"Mida koolikeeld tähendab? Kuhu õpilased asetavad oma nutitelefoni, kas mingisse hiiglaslikku karpi koos 600 muu telefoniga? Kui neil oleks üldse keelatud nutitelefoni kooli tuua nagu sigarette, alkoholi ja relvi, siis kuhu õpilased need jätavad? On palju küsimusi, see pole nii lihtne. See on võimatu, ma ei näe, kuidas seda saaks praktiliselt teha," ütles Kalvans.

Kalvansi sõnul on tegemist üleskutsega, mille eesmärk on pöörata tähelepanu probleemile, mida aga ei saa praktikas rakendada. Siiski tunnistas direktor, et mõnedes koolides palutakse õpilastel asetada oma nutitelefonid õppetunni alguses spetsiaalsesse kasti.