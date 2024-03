Schröder toetas Scholzi otsust Ukrainale Taurused saatmata jätta

Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder teatas esmaspäeval, et ta toetab ametis oleva kantsleri ja oma erakonnakaaslase Olaf Scholzi otsust keelduda Ukrainale kaugmaarakettide Taurus saatmisest. Ekskantsleri sõnavõttu kritiseeris Saksa paremtsentristlik opositsioon.

"Ma arvan, et Scholz teeb seda, mida ma ootaksin hetkel Saksa kantslerilt," ütles Schröder intervjuus DPA-le.

Kui Schröderi käest küsiti, kas ta tahaks, et Scholz oleks "rahukantsler", vastas Schröder jaatavalt, vahendab Saksa avalik-õigusliku telekanali ARD programm Tagesschau.

"Kui keegi Saksa kantslerina toetab rahu, kui kedagi kirjeldatakse rahukantslerina, kas on see halb?" küsis retooriliselt aastaid Vene naftahiiu Rosnefti kasuks töötanud Schröder.

Saksamaa populaarseima opositsioonijõu CDU poliitikud kritiseerisid teravalt ekskantsleri sõnavõttu ja valitseva SPD kantsleri Scholzi soovimatust Ukrainale Saksa päritolu kaugmaaraketid saata.

CDU juhatuse liige Jens Spahn ütles, et see, et kui keegi nagu Schröder, kes "räägib kriitikavabalt Putinist", toetab regulaarselt Scholzi seisukohta, peaks Scholzi mõtlema panema.

"Igaüks, kel on sõpru ja toetajaid nagu ekskantsler ja Putini sõber Gerhard Schröder, ei vaja enam poliitilisi vastaseid," ütles Spahn.

Teise CDU poliitiku Julia Klöckneri sõnul on Schröder näidanud korduvalt üles, et tema motiivid "pole puhtad" ning talle on selle eest "hästi makstud".