SPD uus peasekretär Schröderist: ekskantsler kuulub meie sekka

Schröder oli Saksamaa kantsler aastatel 1998–2005 ja pidas parteijuhi ametit aastatel 1999–2004. Pärast seda töötas ta Venemaa energiaettevõtetes ja üritas jätkata Vladimir Putiniga suhtlemist ka pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris sõjalist tegevust Ukrainas. See tekitas palju poleemikat ka SPD ridades. Schröderit üritati ka parteist välja visata, kuid kõik sellised katsed kukkusid lõpuks läbi.

2023. aastal kuulutas SPD juhtkond Schröderi persona non grata'ks, aga ta säilitas parteipileti. 2023. aasta kevadel käis aga Schröder veel Berliinis Vene saatkonna 9. mai üritusel.

Vahepeal üritasid SPD kõrgemad juhid Schröderist distantsi hoida, kuid hiljuti sai partei omale uue peasekretäri.

Partei igapäevajuhtimise võttis üle Matthias Miersch, kes on olnud varem SPD Hannoveri piirkonna juht. Samast piirkonnast on pärit ka Schröder ja Miersch on võtnud endise kantsleri suhtes palju leebema hoiaku. Peasekretär isegi kiitis Schröderi tööd Saksamaa eesotsas.

Küsimusele, kas Schröderile peaks Saksamaa sotsiaaldemokraatias koht olema, vastas Miersch: "Jah.

Miersch seletas, et Schröder tegi kantslerina Saksamaa heaks palju ära. "See hõlmas Iraagi sõjast eemale jäämist, tuumaenergia järkjärgulist kaotamist, samasooliste tsiviilpartnerluse lubamist," rääkis Miersch.

Miersch toetas veel ka USA kaugmaarakettide paigutamist Saksamaale. See samm on pälvinud ka teravat kriitikat, kuna kardetakse, et see võib muuta Saksamaad rünnakutele haavatavamaks.