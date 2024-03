Nõukogu ei kutsu tagasi Narva muuseumi juhti kritiseerinud nõukogu liikmeid

Paar nädalat tagasi lahvatanud konflikti põhjuseks said märtsipommitamise aastapäevaks trükitud infolehed, kus Eesti linnade pommitamist teises maailmasõjas võrreldakse Venemaa sõjategevusega Ukrainas. Muuseumi nõukogu paari liikme hinnangul on selline võrdlus kohatu.

Lisaks leiti, et muuseumi rahaline seis on murettekitav ning muuseumijuhi Maria Smorževskihh-Smirnova jätkamine oma kohal seati kahtluse alla. Muuseumijuhilt nõudsid infolehtede kohta selgitusi nõukogu liikmed Aleksei Mägi ja Vadim Orlov.

Muuseumijuht omakorda süüdistas nõukogu liikmeid sekkumises näituste sisusse ning muuseumi maine kahjustamises.

Narva muuseumi nõukogu suhtumist märtsipommitamisse erakorralisel koosolekul arutama ei hakanud, vaid keskendus töörahule.

"Väärtushinnangulisi küsimusi, otsustasime, et me ei aruta. Me ei keskendu sellele, kuidas, kes, mida täpselt meedias ütles, kuidas konflikt eskaleerus. Kõik eriarvamused, mis olid, jäävad selja taha ja keskendume sellele, kuidas nõukogu saaks jätkata oma tööd. See oli üksmeelne otsus, millega ühinesid kõik nõukogu liikmed," ütles Narva muuseumi nõukogu juht Krista Nelson.

Nõukogu esimehe sõnul on tähtis, et Maria Smorževskihh-Smirnova saab muuseumi juhina tööd jätkata.

Narva linnapea Jaan Toots ei näe samuti põhjust Narva linnavolinikke nõukogust tagasi kutsuda, nagu seda soovisid kultuuriminister ja Eesti Muuseumide Liit. Töörahu on emotsioonidest tähtsam.

"Tegelikult need küsimused läksidki emotsioonide tasemel. Ja täna mulle väga meeldis, kuidas, ma veel kord rõhutan, külalisena kuulsin, kuidas nõukogu otsustas, et need asjad tuleb ikka kodus selgeks rääkida ja siis tulla ajakirjanduse ette. Minul linnapeana on tõsiselt hea meel, et meie muuseum jätkab töörahus," sõnas Toots.

Narva muuseumi nõukogus on kolm linna ja kolm riigi esindajat. Muuseumi rahalist seisu arutab nõukogu 2. aprillil.