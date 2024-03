Tumeda šokolaadi hind võib hüppeliselt tõusta

Kakao hind on aastakümnete kõrgeimal tasemel ja Orkla juhatuse esimehe Kaido Kaare sõnul tähendab see tumeda šokolaadi hinna kahekordistumist, mis tekitab ühtlasi küsimuse, kas sellise hinnaga on enam võimalik šokolaadi toota või tuleb mingeid alternatiive leida.

Kakaoubade hind on aastaga kerkinud kaks korda või isegi rohkem ja tõus on järjepidev. Mis on nii kiire hinnatõusu põhjus?

Tõepoolest on tõus olnud väga kiire ja hetkel me näeme, et see tõus jätkub. Kakao hind on täna ajalooliselt kõige kõrgemal tasemel. Kakaohindade tase oli väga kõrge ka aastatel 1960–1970, aga sellest ajast peale ei ole selliseid hindu nähtud, nagu täna näeme. Seal on kolm suurt põhjust.

Esiteks on kakaopiirkonda mõjutanud kõikvõimalikud kliimamuutused, kakaokasvatuseks mittesobivad temperatuuri- ja kliimatingimused, mis omakorda on tähendanud seda, et saak on väga väike. Tegelikult on juba mõnda aega – kaks kuni kolm aastat – kakao saagikus olnud hästi kehv.

Sellele on lisandunud kasvav nõudlus, mis tähendab, et kakaod ei jätku kõigile. Nüüd on viimase aasta jooksul seda märganud ka spekulandid, kes on kakaod tulevikutehingutega ostma hakanud, lükates hinna veel kord üles.

Kust peamiselt tulevad kakaooad toidutööstusesse?

Maailmas on selline nn kakaovöö, kus teatud kliimavöötmes on sobilikud tingimused kakao kasvatamiseks, kuid kaks kõige suuremat riiki on Elevandiluurannik ja Ghana. Seal kasvab kogu maailma kakaotoodangust 70 protsenti. Ghanas on kukkunud saagikus eelmise perioodiga võrreldes 50 protsenti ja Elevandiluurannikul 36 protsenti.

Mida see tootjatele tähendab? Ma saan teie jutust aru, et alternatiive ei ole – kui seal lähevad asjad halvasti, siis nii lihtsalt ongi.

Tõepoolest, kes šokolaaditurul tegutseb, siis kakaole alternatiivi ei ole. Mida see tähendab – kindlasti väga keerulist olukorda. Esiteks, kakaod ei pruugi kõigile jätkuda. Teiseks, kakaotooted, kas kakaouba või kakaovõi, muutuvad meile väga kalliks. Ja kolmandaks loomulikult see, et kui hinnad tõusevad, siis tarbija ilmselt ei ole nõus kakaod sellises mahus ostma ehk kakao muutub mõnevõrra luksuskaubaks.

Kas te näete, et kakao on juba muutunud luksuskaubaks?

Ma ei julgeks veel nii lõplikult öelda, täna ta pigem on siiski vähemalt Eestis kättesaadav kaup. Küll aga viimase aja hinnatõusud ja ka maksutõusud on kakaotoodete, eeskätt šokolaaditahvlite, šokolaadikommide hinnad viinud uuele tasemele.

Pigem on küsimus selles, milline on tulevik. Kakao hindu täna vaadates nii selle aasta teine pool kui ka 2025. aasta näevad ikka väga drastilised välja just kakaotoorme osas – see hind läheb meie jaoks täiesti arusaamatusse tasemesse. Täna on ilmselt pigem küsimus, kas sellise hinnaga on võimalik enam šokolaadi toota või on vaja leida mingid alternatiivid.

Ma toon ühe näite, et kui 1960-ndatel oli samamoodi kakaokriis ja väga kõrged hinnad, siis näiteks Eestis leiti nutikas lahendus, kus turule toodi kamatahvel, hakati kasutama kamajahu. Ma ei tea, kas me oleme nüüd tulevikku vaadates samas olukorras, aga tõenäoliselt kogu kakaoturg peab leidma ka mingeid alternatiive.

Kas teie Orklas olete juba otsimas neid alternatiive, on teil mingeid ideid, mida kakao asemel šokolaadiks teha?

Hetkel veel ei ole, ütlen otse ja ausalt, sest püüame täna aru saada, millise hinnaga ja millist kakaotoodet me tulevikus kätte saame. Nii et kindlasti püüame omale vajalikud kogused tagada. Aga vaatame ka seda, mis oleks tarbija reaktsioon kallimatele hindadele ja mis sinna on võimalik asemele pakkuda. Ehk pigem selliseid tooteid, mis kakaod ei sisalda, on nad siis teatud kommid, küpsised või midagi veel.

Kuidas Orklal tooraine kogumine käib?

Me ostame kõiki kakaotoormeid, mis on vajalikud šokolaadi tootmiseks – kakaopulbrit, kakaovõid – ja me ostame neid kõigi Orkla ettevõtete peale koos. Küll aga on eri riikidel erinevad retseptid ehk meil Eestis on teatud kakaosordid, teatud kakao päritolumaa ja teistes riikides võib-olla mõnevõrra erinev.

Põhimõtteliselt ostame ikka kakaod ette ehk me ei osta täna nn spot-turgu või tänast päeva, vaid vaatame, et meie vajadus oleks kaetud vähemalt pool aastat. Ehk siis meid mõjutavad täna hinnad, mis on 2024. aasta teisest poolaastast saadaval. Need me peame muidugi lukku panema, nii et selle hinnaga, mis täna saadaval on, peame tulevikus ostma. Kui tulevikus hind langeb, siis peame ikka jätkuvalt kallima hinnaga ostma ja ka vastupidi.

Te mainisite, et tulevikuhinnad on väga drastilised. Kui suur see kasv siis edaspidi on?

Üle kahe korra on hetkel, sõltub, kust vaadata. 2024. aastal on tõusnud võrreldes 2023. aastaga juba kaks korda. Kui me vaatame edasi 2024. aasta tasemetelt 2025. aasta tasemete peale, siis näeme veel kord tõusu, aga see ei ole mitte lisatõus, vaid ka võrreldes 2023. aastaga.

Drastiline on see, et ühe aasta jooksul on kakaoubade hind tõusnud üle kahe korra. Näiteks meie tumedates šokolaadides võib olla kakaosisaldus 80–88 protsenti, enamuse sellest tootest moodustab kakao. Põhimõtteliselt see toode võib siis kallineda kuni kaks korda.

Millal kakaooa hinnatõus hakkab tarbijale välja paistma?

See sõltub tootjate sõlmitud lepingutest, millal keegi kallimat kakaod ostma peab. See on ärisaladus. Mina saan öelda, et suurusjärgus 2024. aasta teine poolaasta ja 2025. aasta esimene poolaasta peaksime nägema turgudel uusi šokolaadihindu.

Kas võib ka siis teha sellise järelduse, et kõige rohkem kallineb just tume šokolaad?

Jah, täiesti õige, kakaosisalduse järgi on mõju toote hinnale – mida kõrgem kakaoprotsent, seda suurem on ka toormehinna mõju lõpptootele. Meie edastame tootjahinna jaekaubandusele ja jaekaubandus otsustab, millise hinnaga jõuab see toode letile.

Kas see võib ka tähendada, et piimašokolaadides kakao hulk väheneb, et saaks neid soodsamalt valmistada?

Siis oleks vaja kõik retseptid ümber teha ja meie puhul see kiire lahendusena kindlasti laual ei ole. Meil on ajaloolised retseptid, mida me muutma ei hakka.

Kui see olukord jätkub pikaajaliselt, ütleme kuni kaks aastat, siis me pigem peame turule tooma uusi tooteid, milles on kakaoprotsent väiksem või üldse mitte, et pakkuda alternatiivi odavama tootena.

Kas seda ohtu ei ole, et jätate mingisugused armastatud tooted üldse tegemata, kui kakao hind väga kõrgeks tõuseb?

Ma ei julge nii-öelda lõplikult seda öelda, sest sõltub, mis hinnaga kakao meile saadaval on. Meie soov on kindlasti toota kõiki armastatud tooteid. Küsimus on pigem selles, kas see hinnatase, mida me suudame pakkuda, on tarbijale vastuvõetav.