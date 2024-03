Kaubandusettevõtete olukorra teeb raskemaks poevarguste sagenemine

Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu langes statistikaameti andmetel veebruaris aasta võrdluses püsivhindades kolm protsenti. Tööstuskaupade kaupluste müügitulu kahanes kaheksa ja toidukauplustel kaks2 protsenti. Samas jätkus kasv mootorikütuse jaemüügiga tegelevatel ettevõtetel, mille müügitulu tõusis eelmise aasta veebruariga võrreldes üheksa protsenti.

Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul on osad jaekaubandusettevõtted sattunud raskustesse ning on juba ka pankrotte. Olukorra teeb veel raskemaks poevarguste sagenemine.

"Kaupluste käibes umbes ühe protsendi kandis on varguste kulu ja turvakulu ja need on omavahel korrelatsioonis. Hetkel on näha, et kauplused on oluliselt suurendanud turvakulusid, kuna vargused on hüppelises kasvus. See on probleem üle Eesti ja kõikides kauplustes – toidupoodides, elektroonikapoodides," rääkis Peil.

"Vargused on aastaga umbes kahekordistunud. See tekitab ettevõtetele suurt muret, kuna see on oluline kulu ja paratamatult kõik need kulud tuleb lõpuks kanda toodete hindadesse," lisas ta.