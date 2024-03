Elektri börsihind tõuseb kolmapäeva hommikul ligi 500 euroni

Kolmapäeva südaööst kuni kella seitsmeni hommikul püsib elektri börsihind Eestis alla 100 euro megavatt-tunnist. Vahemikus kell seitse kuni kell kaheksa kerkib hind 133 euroni.

Alates kella kaheksast tõuseb hind järsult, olles 483 eurot megavatt-tunnist. Tund hiljem, kell üheksa langeb hind 350 eurole. Kell kümme langeb elektrihind 133 eurole.

Vahemikus kell 11–18 püsib elektri börsihind alla 100 euro.

Õhtul kell kuus tõuseb hind 133 euroni. Kella seitsemest kaheksani on hind 250 eurot. Kell kaheksa langeb elektrihind 155 eurole. Kella üheksast südaööni langeb hind stabiilselt, olles päeva lõpuks alla 100 euro.

Kolmapäeva keskmine elektri börsihind on 128,9 eurot megavatt-tunnist. Päeva miinimum on 59,96 eurot. Võrreldes Soomega on kolmapäeval börsihind Eestis ligi poole kallim – päeva keskmine on Soomes ligi 63 eurot. Lätis ja Leedus on Eestiga sarnane hind.

Eesti Energia energiakaubanduse ja portfellijuhtimise juhi Armen Kasparovi sõnul mõjutavad hinda Estlink 2 rike ja sellest tingitud impordi vähenemine Soomest. Samuti ebasoodsatest ilmaoludest tingitud madal tuule- ja päikeseenergia toodang Balti riikides.

"Hinnatipu tekkimist mõjutab ka Kruonise hüdroelektrijaama poolt pakutava paindlikkuse puudumine – reeglina silub Leedu elektrijaam hommikuseid ja õhtuseid tipuhindu," lausus Kasparov.

"Kuna kõrged hinnad tekivad ainult mõnel üksikul tunnil, siis ei tasu fossiiljaamade käivitamine end ära ning turuhinna teeb nii-öelda tarbimise juhtimine või muu paindlikkusega seotud vara," ütles Kasparov.