Bulgaariat võivad oodata kuuendad parlamendivalimised kolme aasta jooksul

Pärast eelmise aasta aprillis peetud järjekordseid erakorralisi parlamendivalimisi leppisid Bulgaaria kaks suurimat erakonda, paremtsentristlik GERB ja reformimeelne erakondade valimisliit PP-DB, valitsuse moodustamises.

Kokkulepe kohaselt sai peaministriks PP-DB esindaja Nikolai Denkov, kelle vahetaks välja üheksa kuu möödumisel GERB-i välisminister Mariya Gabriel. Denkov pidi kokkuleppe järgi saama aga välisministriks, kirjutab Euractiv.

Samas kukkus plaanitud rotatsioon läbi, sest GERB tahtis lisaks peaministri ametile säilitada ka välisministri ametikohta, millega polnud PP-DB nõus. Siiski astus Denkov vastavalt kokkuleppele peaministri ametist tagasi.

"Riik naaseb […] põhiseaduslikku, poliitilisse ja valitsuskriisi, ning see pole meie süü. Me oleme valmis läbi rääkima, et leida lahenduse," ütles DB kaasjuht Hristo Ivanov.

Esmaspäeval sai Gabriel Bulgaaria presidendilt Rumen Radevilt mandaadi valitsuse moodustamiseks. Teisipäeval esitas ta oma valitsuskabineti kavandi, mille järgi saaks GERB endale erakonna soovitud pea-, välis-, kaitse- ja energeetikaministri ametikohad, kuid samas oleks PP-DB ministrid valitsuses enamuses.

"Me tahame võrdsete partnerite valitsust. Olen teadlik minu ees olevast vastutusest ning stabiilse valitsuse moodustamise tähtsusest, mis on vajalik Bulgaaria jaoks võtmeprojektide elluviimiseks nagu euroala ja Schnegeniga [liitumine]," ütles Gabriel pressikonverentsil.

PP-DB teatas aga hiljem teisipäeval, et mitmed Gabrieli väljapakutud ministrikandidaadid taandavad oma kandidatuuri, sest nendega pole üldse ministriks asumise osas läbi räägitud. Erakonna sõnul on tegemist skandaali ja põhiseaduse rikkumisega.

"Proua Gabriel pole enam osa lahendusest, vaid osa probleemist. Võib-olla kõige uuem ja kõige ilusam maffia nägu Bulgaarias," ütles PP-DB kaasjuht Asen Vassilev, kes pidas Denkovi kabinetis rahandusministri ametit. Gabrieli ettepaneku järgi oleks Vassilev säilitanud oma ametikohta.

PP-DB süüdistab GERB-i juhti ka ekspeaministrit Boyko Borissovit Türgi vähemusi esindava ja korduvalt korruptsioonis süüdistatud erakonna DPS-i survele alistumises. DPS toetas Denkovi valitsust parlamendis, ise valitsuses esindatust omamata.

Kuigi DPS-i juht Delyan Peevski lubas Gabrieli parlamendihääletusel toetada, ei piisa GERB-il DPS-i häältest parlamendis enamuse saavutamiseks.

Kui lähipäevil kukub läbi Gabrieli katse valitsuse moodustada, läheb mandaat valitsuse moodustamiseks PP-DB-le, kuid ka neile ei prognoosita edu.

Kõik opositsioonilised erakonnad, mille hulka kuuluvad parempopulistlik erakond Taassünd (Vazrazhdane), vasakpopulistlik BSP ja populistlik ITN, toetavad erakorralisi valimisi, mis raskendab veelgi Gabrielil või PP-DB-l valitsuse moodustamist.

Seetõttu võib juba lähipäevil saada ametliku kinnituse erakorraliste valimiste korraldamine. Kui erakorralised valimised toimuvad, peetakse neid tõenäoliseks koos juuni alguses toimuvate Euroopa Parlamendi valimistega.

Erakorralised valimised võivad pärssida Bulgaaria liitumist euroalaga, kuigi rahandusminister Vassilev avaldas hiljuti lootust, et Bulgaaria võiks minna eurole üle juba järgmise aasta alguses.

Bulgaaria erakondadest toetavad Ukraina abistamist GERB, PP-DB ja DPS, samas kui kõik opositsioonilised erakonnad on Kiievile relvaabi saatmise vastu.

Küsitluste järgi ei muutu järgmine parlamendi koosseis oluliselt võrreldes praegusega, mistõttu on ka pärast valimisi uue valitsuse moodustamine küsimärgi all. Küsitluste järgi saaks esikoha GERB, millele järgnes teisel kohal PP-DB.