Riigikogu kiitis heaks ERR-i telemaja ehitamist võimaldava seadusemuudatuse

"Riigikogu tegi kolmapäeval väga olulise kultuuripoliitilise muudatuse: kultuurkapitali seadust muudeti nii, et see annab võimaluse kultuuriloojate sotsiaaltingimuste parandamiseks, mis on olnud oluline punkt koalitsioonilepingus. Teiseks annab see seadusemuudatus võimaluse loovisikutel töötada kaasaegsetes tingimustes, ma räägin siis riiklikult tähtsatest kultuuriobjektidest, sest see seadusemuudatus annab võimaluse ehitada lisaks veel üks kultuuriobjekt. Vabu vahendeid on, lihtsalt varem ei olnud nendele vabadele vahenditele sellist ligipääsu," sõnas kultuuriminister Heidy Purga.

"Täna see rajatav hoone ei ole veel kinnitatud. See seadusemuudatus näeb ette järgmisi käike: kultuuriminister valib välja objekti, millega ta läheb kultuurikomisjoni ette, palub sellele objekti toetust ja kui see toetus on saadud, läheb ta selle toetusega kultuurkapitali nõukogu ette ja loodetavasti saab sealt kinnituse, et seda objekti hakatakse rahastama," rääkis Purga.

Purga kinnitas, et objekt, millele ta riigikogu kultuurikomisjoni toetust palub, on Eesti Rahvusringhäälingu uus telemaja. "Meie rahvusringhääling on uut telekompleksi oodanud kaua ning on valmis ehitusega peagi alustama, seega teen kultuurikomisjonile just sellise ettepaneku. Ühegi teise objekti valmimist see ei mõjuta," lisas Purga.

Purga sõnul läheb ta riigikogu kultuurikomisjoni ette ERR-i telemaja ehitusele toetust paluma lähima kuu aja jooksul.

Riigikogu kultuurikomisjoni juht Heljo Pikhof sõnas, et ta võib julgelt öelda, et riigikogu kultuurikomisjon toetab ERR-i telemaja ehitust.

Ta lisas, et see seadusemuudatus muudab kogu kultuurkapitali rahajagamise kultuuriobjektide ehituseks paindlikumaks, sest peale ERR-i telemaja valmimist saab seadusemuudatuse kohaselt lisada viie juba praegu tähtsate kultuuriobjektide nimekirjas oleva objekti kõrvale ka teisi.

Ka Signe Kivi (Reformierakond) sõnul on õiglane lisada ERR-i uus telemaja kultuurkapitali vahenditest ehitatavate objektide hulka. Kivi ütles: "Telemaja ei kantud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirja, sest sellel ajal oli ERR‑i ehitus veel eelarve strateegiadokumendis ja isegi esimene finantseering oli selleks eraldatud. Tõsi, hiljem see summa anti rahvusraamatukogule vajalikeks renoveerimistöödeks."

Riigikogu võttis seaduse vastu 54 poolthäälega ja ainsana hääletas telemaja ehitust lubava seadusemuudatuse vastu ERR-i nõukogu liige Priit Sibul (Isamaa). Ta hääletas vastu, sest tema hinnangul ei peaks riigikogu kõrval tähtsate kultuuriobjektide rahastuse üle otsustama ka valitsus, sest see võimaldaks tulevikus parlamendist selles küsimuses mööda minna.