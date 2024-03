Keskerakond pidi riigikogus väiksematesse ruumidesse kolima

Esmakordselt valimiste vahelisel ajal toimuva kolimise käigus vahetavad asukohta ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja sotsiaaldemokraatide fraktsioon. Keskerakonna ruumidesse kolib EKRE fraktsioon ning konservatiivide toad võtab üles Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE).

Keskerakonna ruumides Toompea lossi teisel korrusel on kapid tühjaks tehtud ja asjad kastidesse pandud.

Keskerakonna ukse taga on ajakirjanikud veetnud tunde kui mitte päevi ja öid. Ajakirjanikud on siin rohkem kui 25 aasta jooksul oodanud otsuseid valitsuste moodustamistest ja kukkumistest, on oodatud otsuseid skandaalide ja kriiside ajal.

"Ma arvan, et minu elust on kulunud siin ootamisele küll nii umbes veerand," tõdes "Aktuaalse kaamera" ajakirjanik Anne Raiste.

Keskerakonna fraktsiooni nõunik Greta Silberg ütles, et poliitilised arutelud on olnud tulised ja meenutas aega, kui fraktsiooni esimees oli Kadri Simson ja erakonda ootasid muutused.

"Siis olid kõige pingelisemad ajad fraktsioonis üldse. Siis oli õhk täiesti selline noaga lõigatav ja paks," meenutas Silberg.

Simsonist on fraktsiooni jäänud padi ja kummipuu. On uksi, mis lahti ei käi ja ühe sellise taga on väike auk, mille tekkimist enam keegi ei mäleta. Kappidest on välja tulnud nii raamatuid kui ka nimelisi tasse.

Fraktsioonil on esinduslik nõupidamisruum kamina ja lühtriga.

"Siin on jah toimunud ühte koma teist. Need seinad teavad nii mõndagi," ütles Silberg.

Endine riigikogu liige Heimar Lenk meenutas, et need ruumid olid ka opositsiooni kants: "Need ajaloolised toad - kolm tuba Toompea lossis - no aastaid hõljus seal suure Savisaare vaim."

EKRE esimees Martin Helme ütles, et konservatiivid saavad uues asupaigas hakkama: "Me kutsume kirikuõpetaja ruumid üle pühitsema."

Keskerakonna toad jäävadki EKRE-le, sest ruumide jaotus käib fraktsiooni liikmete arvu järgi. Kuueliikmeliseks kahanenud Keskerakond annab oma ruumid EKRE-le, kus on 16 liiget, EKRE ruumid lähevad sotsidele ja sotside toad saavad keskerakondlased.

"Niisugune selle maja loogika on. Siin ei ole midagi härda näoga juttu ajada, et küll on kurb ja küll on kahju. Lihtsalt nii on ja elu on selline," tõdes Helme.

EKRE võtab kapi otsast kaasa kaabu ja Donald Trumpi pildi ning asjad, mis on juba pakitud.

Sotsiaaldemokraat Anti Allas asub aga EKRE fraktsiooni sisse kolima ja toob kohale Eesti kaardi.

Praegused ruumid jäid aga sotsidele lihtsalt kitsaks. "Varem oli üheksa inimest fraktsioonis, aga nüüd on 13 ja kui meil on ministritega kohtumine, siis on vaja, et me lihtsalt mahuksime ära," ütles Allas.

Sotside väikesemad ruumid aga jäävad nüüd Keskerakonnale, kes loodab pärast järgmisi valimisi oma toad tagasi saada.