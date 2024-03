RIA valis riigiäpi arendamise uuel katsel arendajaks Net Groupi

Ehkki veel eelmise aasta alguses leidis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et alati ei pea ise jalgratast leiutama ning riiklikku mobiilirakendust mRiik on mõistlik arendada Ukraina Diia äpi baasil, selgus oktoobris, et juba suvel valmima pidanud äpp jääb sellisena kasutusele võtmata ja selle valmimine lükkub teadmata kaugusesse.

Tänavu veebruaris teatas majandusminister Tiit Riisalo, et üle 800 000 euro maksma läinud protsessist õpiti küll palju, kuid Ukraina vaade oli siiski Eesti soovitust pisut erinev.

Nüüdseks on RIA valinud välja uue arendaja, Net Groupi, kes hakkab RIA tellimusel tegema riigiäpi täiendavaid arendustöid, et tuua avalikud teenused kasutajale mobiiltelefoni.

Konkursi riigiäpi täiendavateks arendustöödeks kuulutas RIA välja selle aasta alguses. Tegu on osaga nelja aasta pikkusest raamlepingust, milles on kokku 33 pakkujat. Minikonkursile esitas pakkumuse üheksa ettevõtet.

RIA kommunikatsioonispetsialist Bret-Maria Rikko ütles ERR-ile, et uus lahendus võimaldab ühe arendusprotsessi osana luua uusi teenuseid nii riigiportaalis kui ka mobiilirakenduses ja see võimaldab arenduskulusid tunduvalt kokku hoida. Samal ajal aitab see tagada, et teenused oleksid omavahel paremini sünkroonis.

Net Groupiga sõlmitud lepingu maksumus on 799 900 eurot ja tööde rahastamiseks kasutatakse Euroopa Liidu struktuurfondide raha. Tööd peaksid ettevõtte hinnangul valmima 129 päevaga ja pärast seda saab RIA hinnata, millal on rakendus valmis avalikuks kasutamiseks, ning otsustada, milliste etappide kaupa seal teenused kasutajatele avatakse.

Mullu valmima pidanud rakenduse arendanud Ukraina ettevõttele EPAM Digital maksis East European Foundation Rikko sõnul 460 000 eurot ja riigieelarvest kulus selleks lisaks 350 000 eurot, millest 300 000 olid tööjõukulud ja 36 000 eurot turvatestimise, riigipilve ja muud litsentsikulud.

Net Group on riigiäpi jaoks juba enne praeguse lepingu sõlmimist töid teinud.

"Eesmärk oli, et testgrupil käes olev rakendus oleks pidevalt toimiv ning vajalike koodi- ning turvauuendusega kaetud. Selle eest tasus RIA 72 900 eurot," selgitas Rikko.

RIA personaalriigi osakonna juhataja Taavi Ploompuu ütles, et mobiilirakenduse arhitektuurilised ja ärilised otsused teeb RIA meeskond.

"Net Groupilt ootame operatiivset tööde teostust ja kaasabi. Usume, et koostöös Net Groupiga loome uuendusliku ja kasutajasõbraliku lahenduse, mis vastab kasutaja vajadustele ja ootustele," lausus Ploompuu.

Net Group OÜ-l on üle 20 aasta tarkvaraarenduse kogemust. Ettevõte on teenindanud avaliku sektori kliente Eestis, Euroopas ja mujal maailmas.