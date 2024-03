ERJK: Odinets ja Kaselo kasutasid reklaami jaoks Kohtla-Järve linna raha

Komisjon menetleb sotsiaaldemokraatidest Kaselo ja Odinetsi juhtumit seoses eelmise aasta 23. detsembril linnavalitsuse ametlikul Facebooki lehel avaldatud videotervitusega, mis valmis Kohtla-Järve linna raha eest ning mille pikema versiooni avaldasid nad ka oma isiklikel sotsiaalmeediakontodel, kirjutab Põhjarannik.

Kaselo vastas erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK), et video tellis Odinets, kes kutsus ka teda videos osalema, ja talle teadaolevalt maksis video 150 eurot.

Odinets kinnitas oma vastuses, et video maksis 150 eurot ja selle eest tasus Kohtla-Järve linn. Odinets lisas, et omavalitsuse juhtide pühadetervitust ei saa käsitleda avaliku raha kasutamisena valimiskampaania läbiviimiseks, sest videos puudub valimisagitatsioon, samuti on tavapärane, et omavalitsusjuhid levitavad selliseid tervitusi oma isiklikel sotsiaalmeediakontodel.

ERJK hinnangul tuleb vahet teha, kas linna Facebooki lehel avaldatud infot jagatakse edasi või siis paigutatakse linna raha eest soetatud videofail oma Facebooki lehele.

ERJK jätkab selle keelatud annetuse menetlemist ning selle käigus peaks selguma, kas ja milline karistus Odinetsile ja Kaselole määratakse.

Kaselo on varem Põhjarannikule öelnud, et kui selgub, et nad on selle videotervituse juhtumis eksinud, siis tasub ta selle tegemise kulu omast taskust.

Odinets on riigikogu õiguskomisjoni esimees.