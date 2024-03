Igor Gräzin lahkus Keskerakonnast

"Ma ei saa olla selles erakonnas, kus puuduvad võimalused seesmiseks demokraatiaks," ütles Gräzin ERR-ile.

"Viimane moment oli see, et mulle anti mõista, et kui ma hääletan Kõlvarti vastu, siis mind visatakse erakonnast välja. See oli viimane õlekõrs," lausus Gräzin.

"See tegelikult on parteisisene terrorirežiim. Keskerakonnas on selline komme, et kõik peavad hääletama ühtemoodi ja see on oma olemuselt üsna jabur. Mis mõte on olla Keskerakonnas, kus ei tohi olla sinu enda mõtteid? Siis ma olen lihtsalt robot, kellele öeldakse, et tõsta käsi ja mine minema," lisas ta.

Gräzin meenutas, et kui ta Reformierakonna liikmena erakonnale vastu hääletas, siis ei toonud see talle tagajärgi.

"Ma olen nüüd Liivimaa parim ratsutaja ja vaba mees. Ehk teiste sõnadega, ma teen oma volikogu asju edasi ja ongi kõik," ütles Gräzin oma järgmiste sammude kohta.

Gräzin ei välistanud uuesti Reformierakonnaga liitumist või erakonnaga Parempoolsed liitumist. "Miks mitte? Mõtteid on ikka, aga see ei tähenda, et see lähemal ajal peaks sündima hakkama. Aga mulle meeldib väga ka see ideoloogia, mis on Parempoolsetel. Parempoolsed on enam vähem sama, mis Gräzin 1994. aastal," rääkis Gräzin.

Gräzin liitus neljapäeval 37 Tallinna linnavoliniku umbusaldusega linnapeale ja Keskerakonna esimehele Mihhail Kõlvartile.

Gräzin astus Keskerakonda 2022. aasta märtsis. Enne seda kuulus ta pikalt Reformierakonda, millega ta liitus asutajaliikmena juba 1994. aastal.