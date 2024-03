Tallinna volikogu avaldas Kõlvartile umbusaldust

Umbusalduse avaldamiseks oli vaja 40 volikogu liikme poolthäält. Tallinna linnavolikogus on 79 liiget.

Kohe valis volikogu ka linnapea asendaja, kelleks sai 40 häälega sotsiaaldemokraat Madle Lippus.

Linnapea asendajaks valitud Madle Lippus Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Erakorralisel istungil oli kohal 43 volikogu saadikut. EKRE saadikutest oli puudu kolm. EKRE fraktsiooni juht Mart Kallas ütles istungil enne hääletust, et EKRE umbusaldushääletusel ei osale. Ent kuna saalis oli kolm EKRE liiget, aga hääletamata jättis kaks, siis järelikult osales linnapea umbusaldamise poolt ka üks EKRE liige.

Oma kõnes ütles Kallas ka, et kui Keskerakond peaks Tallinna juhtimist jätkama, siis EKRE-st ei saa Keskerakonna valitsuspartnerit ning erakond jätkab opositsioonis.

Mihhail Kõlvart tõi oma kõnes välja, et umbusaldajatega on liitunud mitmed endised Keskerakonna juhtpoliitikud, kes olid erakonna juhatuses ajal, kui Porto Franco skandaali võtmesündmused toimusid. Samuti rõhutas Kõlvart, et umbusaldamise ajendiks olnud ringkonnakohtu otsus on Keskerakonna poolt vaidlustatud riigikohtus.

37 Tallinna linnavolikogu liiget andsid Kõlvarti umbusalduse üle eelmise neljapäeva istungil. Lisaks nelja opositsioonifraktsiooni liikmetele andsid allkirja avaldusele ka fraktsioonitud Tõnis Mölder ja Taavi Aas, umbusaldajatega liitus ka Keskerakonna fraktsiooni liige Igor Gräzin, kes praeguseks on erakonnast lahkunud.

Senisel koalitsioonil ehk Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide liidul on volikogus praegu 43 kohta, kuid nende liikmete hulka kuulub ka Gräzin. Esmaspäeval teatasid sotsid, et lahkuvad võimuliidust. Opositsiooni kuuluvad Reformierakond, Isamaa, Eesti 200 ja EKRE.

Keskerakond on olnud Tallinnas järjest võimul alates novembrist 2005 ehk 18 ja pool aastat. Pärast seda on Keskerakonnast linnapea toolil olnud:

Jüri Ratas (november 2005 – aprill 2007);

Edgar Savisaar (aprill 2007 – oktoober 2017);

Taavi Aas (oktoober 2017 – aprill 2019);

Mihhail Kõlvart (aprill 2019 - 26. märts 2024).