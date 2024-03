Välisreiside arv kasvas kaks korda enam kui Eesti-siseste reiside arv

Statistikaameti analüütiku Sigrid Saagpaku sõnul eelistavad Eesti elanikud eelkõige puhkusereise. "Mullu tehti puhkuse eesmärgil ligi 1,7 miljonit siseriiklikku reisi ja 980 000 välisreisi. 3,2 miljonist ööbimisega sisereisist olid ligi 30 protsenti (980 000) tuttavate või sugulaste külastamise eesmärgil," selgitas analüütik.

Öööbimisega tööreise oli Eestis 2023. aastal kokku 360 000. 1,5 miljonist ööbimisega välisreisist toimus ligi 13 protsenti (193 300) tuttavate juurde, 19 protsenti (286 100) olid tööga seotud reisid.

Naaberriigid on endiselt populaarsed

Kui sisereisidest on lausa 90 protsenti lühikesed ehk kuni kolm ööd kestvad reisid, siis välisreiside puhul on lühikesed 40 protsenti reisidest. 34 protsenti kestavad neli kuni seitse ööd ning 20 protsenti on üle seitsme öö pikad.

"Populaarseimad siseriiklikud sihtkohad on juba aastaid Harju-, Pärnu- ja Tartumaa, neile järgnevad Ida-Virumaa ja Saaremaa. Välisriikidest külastatakse enim naaberriike: Soomet (193 900 reisi) ja Lätit (184 000). Populaarsuselt järgmised olid Itaalia (100 400) ja Türgi (77 600)," sõnas analüütik.

Reisid Venemaale on võrreldes 2019. aastaga vähenenud ligi neli korda.

Põhiliselt ööbivad eestlased välisreisidel hotellides või hotellilaadsetes majutuspaikades (4,9 miljonit ööd). Eesti-sisestel reisidel kasutatakse lisaks populaarsetele tasulistele majutusvõimalustele (3,1 miljonit ööd) ka tasuta võimalusi. "Näiteks ööbiti tuttavate või sugulaste juures 2023. aastal kokku 2,8 miljonit ööd," ütles Saagpakk.

Tööreisidele kulutatakse üha enam

Keskmiselt kulutab eestimaalasest reisija ühel siseriiklikul reisil 179 eurot.

"Võrreldes 2021. ja 2022. aastaga on summa jäänud üsna sarnaseks. Suurim tõus siseriiklikel reisidel tehtud kulutustes tekkis pärast 2019. aastat, mil keskmised kulutused jäid 130 euro ringi," selgitas Saagpakk.

Siseriiklike puhkusereiside jaoks käidi 2023. aastal ühe inimese kohta välja 220 eurot, tööreiside kulud jäid sel ajal 185 euro kanti.

Välisreisidel kulub ühe inimese kohta aga 1080 eurot. "Enim on kogukulutused kasvanud pärast 2021. aastat, mil keskmine summa inimese kohta jäi 860 euro juurde. Põhilise osa kulutustest moodustavad transpordi- (36 protsenti) ja majutuskulud (30 protsenti)," selgitas analüütik.

Kui varasematel aastatel on keskmised kulutused olnud suurimad puhkusereisidel, siis 2023. aastal oli keskmise tööreisi kulu 1280 eurot inimese kohta, puhkusereisidel oli see summa 100 euro võrra väiksem.