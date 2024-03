Rahandusministeerium: trahviühiku kahekordistamine ei tooks piisavalt raha

Justiitsministeerium on kooskõlastamas karistusseadustiku muutmis eelnõu ning sealhulgas trahviühikute suurendamist. Eelnõu järgi kahekordistuks praegune trahviühik neljalt eurolt kaheksale eurole.

Trahviühikute kahekordistamise näeb ette ka riigi eelarvestrateegia (RES).

Kooskõlastusringil märkis aga kliimaminister Kristen Michal, seda rahandusministri ülesannetes, et RES näeb ette trahvitulu suurenemise 15,8 miljoni euro võrra, millele aga trahviühikute kahekordistamisega ei jõuta isegi lähedale.

"Eelnõu seletuskirjas hinnatakse tulu suurenemist 10 kuni 30 protsendi võrra, mis PPA kogutavate trahvide puhul teeb 1,1–3,3 miljonit eurot. Seega jääb eelnõu oodatav mõju oluliselt alla riigi eelarvestrateegias kavandatule," kirjutas Michal.

Justiitsministeeriumist öeldi ERR-ile, et kuivõrd eelnõu alles saabus kooskõlastusringilt, siis on veel vara öelda, kas ja kuidas eelnõu täiendatakse.

"Justiitsministeerium arutab kõiki laekunud ettepanekuid ja kommentaare siis, kui tähtaeg on kukkunud. Seetõttu on praegu veel vara öelda, mis mahus ja milliste muudatustega on plaanis eelnõud täiendada," lausus justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Laidi Surva.

Lisaks trahviühikule tõstetakse eelnõu järgi automaatsete liiklustrahvide määra: kui praegu võrdub ühe km/h jagu kiiruse ületamine viie euroga, siis eelnõu järgi tõuseb see määr seitsme euroni. Selle muudatuse tõttu on plaan tõsta ka kirjalikus hoiatamismenetluses lubatava maksimaalse hoiatustrahvi määra väärteomenetluse seadustikus ligi 1,4 korda ehk 300 eurolt 420 eurole.