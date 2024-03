Ülevaade: kuidas saavad Tallinnas paika uued linnajuhid

Kui Tallinna uue linnapea ja abilinnapeade ametisse määramine on poliitiliste kokkulepete küsimus, siis linnaosavanemate puhul võib seadusest välja lugeda, et neid niisama lihtsalt ja kiiresti välja vahetada ei saa. Linnavalitsus kinnitas, et see erisus praegusel juhul siiski ei rakendu.