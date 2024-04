Rowling võib sattuda kohtupinki Šoti vihakõne seaduse alusel

Esmaspäeval jõustus Šotimaa vihakuritegude ja avaliku korra seaduse 2021. aasta redaktsioon. Seadus korrastab vihakuritegusid käsitlevaid sätteid ja laiendab vihakõne ja vihakuritegude määratlust. Seaduse järgi karistatakse viha õhutamist rassi, usu, seksuaalse sättumuse, puude, vanuse või transsoolise enesemääratluse alusel.

Märtsis esitas transnaisest Briti uudisteankur India Willoughby kaebuse politseisse selle alusel, et Rowling nimetas teda sotsiaalmeedias X (varem Twitter) korduvalt meheks. Politsei otsustas, et tegemist polnud kuriteo, vaid "vihajuhtumiga".

Pärast vihakuritegude seaduse uue redaktsiooni jõustumist võib aga Rowling sattuda tulevikus Šotimaal kriminaaluurimise alla, kui sarnased juhtumid peaksid leidma aset tulevikus, kirjutab The Times.

"See on politsei asi otsustada, kui see juhtub. Selle kohta saab esitada kaebuse ning seda võidakse uurida. Kas politsei otsustab, et tegemist on kuriteoga, on Šoti politsei otsustada," ütles SNP Šoti parlamendi saadik Siobhian Brown BBC Radio 4-le transsooliste inimeste kohta diskrimineerivate kommentaaride tegemise kohta.

Samas lisas Brown, et seaduse kohaldumiseks kehtib "väga kõrge künnis" ning juhtunu peab leidma aset internetis või näost-näkku ning olla "ähvardav ja solvav".

Uut seadust kritiseerivad opositsioonilised Šoti konservatiivid. Ometi on kriitikute seas ka mõned inimõiguslased, kelle sõnul on viga, et seaduse poolt kaitstud kategooriate sekka ei kuulu sugu, mistõttu ei kaitse see naisi.

"Selle seaduse suur viga on, et see ei kaitse naisi viha eest," ütleb mainekas inimõiguste ja LGBT+ kogukonna õiguste kaitsja Peter Tatchell.

"Me kaitseme naisi veelgi rohkem meie misogüünia seaduse abil, mille esitame parlamendile," ütles selle kriitika kohta Brown.

Tatchelli sõnul on veel üheks probleemiks asjaolu, et seadus lubab kaebuse esitada mitte ainult kannatanul ise, vaid ka kolmandatel osapooltel, milleks on spetsiaalselt loodud kaebuste kogumise keskused. Kokku on Šotimaal 400 sellist keskust, mille rolli täidavad muuhulgas seenefarm ja intiimlelude pood.

"Anonüümsus avab ukse pahatahtlikele ja pahausksetele kaebajatele, kes hakkavad sihtima inimesi ja kasutama keskusi ära inimestele kätte maksmiseks," ütles Tatchell.

Ka Šoti politseiinspektorite ühendus (ASPS) hoiatas pahatahtlike kaebuste eest. Šoti parlamendi õiguskomisjonile saadetud kirjas ütlesid politseijuhid, et seadust võivad ära kasutada erinevate veendumustega aktivistid.

SNP juht ja Šotimaa esimene minister Humza Yousaf ütleb aga, et seaduse kohta levitatakse valeinfot ning seaduses on tegelikult tagatud kolmekordne sõnavabaduse kaitse. Yousaf loetles sõnavabaduse kaitsemehhanismidena muuhulgas võimalust süüdistatu kaitsjatel tõestada, et kostja käitumine oli mõistlik, ning asjaolu, et seadus on kooskõlas Euroopa inimõiguste Konventsiooniga (EIÕK).

"Ütlen igaühele, kes arvab, et nad on viha ohvrid, et me suhtume sellesse tõsiselt. Kui tunnete, et olete viha ohvriks langenud, siis on politseile poole pöördumine loomulikult õige tegevus. Kui mõtlete aga pahatahtliku kaebuse tegemisele, kui mõtlete kaebuse esitamisele, millel pole alust, siis pidage meeles, et politsei suhtub sellesse tõsiselt, võideldes pahatahtlike kaebuste vastu, ning ma kutsun teid üles seda mitte tegema," ütles Yousaf.